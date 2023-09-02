CHP'den Perinaz Mahpeyker Yaman açıklaması: 4 Haziran ve sonrasında atama yapılmadı
CHP, 4 Haziran ve sonrasında Perinaz Mahpeyker Yaman'ın genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına atanmadığını bildirdi.
Bazı haber sitelerinde Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına atandığına dair haberlerin çıkması üzerine CHP'den resmi bilgi notu yayınlandı.
Notta, genel seçimlerin peşi sıra MYK değişikliğinin ardından 4 Haziran'da yayımlanan genelgeye o tarihe kadarki tüm danışmanlaırn görevlerinin sona erdiği ifade edildi.
Bu tarihten sonraki atamaların da duyurulduğu kaydedilen notta, "Bu bağlamda, ilgili tarih (4 Haziran 2023) ve genelge sonrasında; ismi geçen Perinaz Mahpeyker Yaman isimli bir danışman ataması yapılmamıştır" dendi.