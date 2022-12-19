CHP'den Soylu'nun İmamoğlu açıklaması yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Kent Konseyleri Masası tarafından Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen Kent Konseyleri Çalıştayı'na katıldı.

Torun, CHP Kent Konseyleri Masası'nın, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un koordinasyonunda 6 ay içinde verimli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Bugün de panel ve çalıştay programı kapsamında Ankara'da bir araya gelindiğini ifade eden Torun, amaçlarının kent konseylerinin güçlendirilmesi, sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması olduğunu belirtti.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Torun, "İmamoğlu hakkında halkın iradesini hiçe sayan hukuksuz bir karar verildi. 16 milyon İstanbullunun iradesi, talimatlı bir mahkeme kararıyla mahkum edildi. Şunu herkesin bilmesi gerekir, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin arkasında hangi hastalıklı irade varsa bu kararın arkasında da aynı hastalıklı irade vardır. O zamanki irade kaybetmiştir, bu da kaybetmeye mahkumdur. Çünkü o günkü irade ne kadar korkaksa, bugünkü irade de o kadar korkaktır." şeklinde konuştu.

"YSK üyeleri bunu niye üzerine alındı, bilmek mümkün değil"

Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararıyla ilgili yaptığı "İstinaf ve Yargıtay onaylarsa bir süreci daha var. Orada benim düşürebilme hakkım yok ama açığa alma hakkım var" değerlendirmesini eleştirdi.

Anayasa'nın 127'nci maddesine göre, bir belediye başkanının ancak göreviyle alakalı bir suç sebebiyle görevden uzaklaştırılabileceğini belirten Torun, şunları kaydetti:

"Soylu, 'Ben bu davanın tarafı değilim' diyor. 'Ekrem İmamoğlu o sözleri bana söyledi' diye dava açan sen değil misin? Sen 'bana söylendi' diyorsun, hakim YSK üyelerine hakaretten ceza veriyor. Biz sana söylendiğini biliyoruz. YSK üyeleri bunu niye üzerine alındı onu da bilmek mümkün değil. Bir yandan 'YSK üyelerine söyledi' diyorsun bir yandan da 'Zihninde ben varım' diyorsun. Böyle bir tezatı ancak sen ifade edersin."

Moderatörlüğünü Kent Konseyleri Masası Koordinatörü CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un yaptığı çalıştay, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.