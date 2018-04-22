CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye katıldı

22 Nisan 2018

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinden 15 milletvekilinin istifa ederek, İYİ Parti'ye katıldığını bildirdi.

Altay, CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç ve partisinden istifa eden 15 milletvekili ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Altay, "Siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 Sayın milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar." dedi.

CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan milletvekillerinin isimleri şöyle:

"Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş."

Mecliste grup oluşturabilecekler

Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı.

Seçim Kanunu'nda, "Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara

seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şartı" hükmü yer alıyor.

"Toplumun daha fazla kutuplaşmasına fırsat vermeyeceğiz"

Altay, Meclis'teki basın toplantısında, "OHAL'in verdiği imkanlara, yargı ve parlamento üzerindeki baskıya" rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi artık yönetemediğini savundu.

Engin Altay, "Erdoğan, bulunduğu bu sıkışık halden kurtulmak için Anayasa'yı, kanunları çiğnemek konusunda en ufak bir tereddüt göstermiyor. Bununla da kalmayarak YSK başta olmak üzere Türkiye'nin bütün kurumlarını tek dilden, tek ağızdan, yönetmeyi ve ayar vermeyi bir alışkanlık haline getirdi." diye konuştu.

Türkiye'nin bu demokrasi ayıbından kurtulması gerektiğini iddia eden Altay, 24 Haziran'daki seçimlere hangi partilerin katılıp katılamayacağının mevzuatta belli olduğuna dikkati çekti.

Gelinen noktada demokrasinin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Biz artık toplumun daha fazla kutuplaşmasına imkan ve fırsat vermeyeceğiz. Ve biz yok edilen adaleti yeniden inşa edeceğiz. YSK'nin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından, hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceğiyle ilgili istediği görüş, İYİ Parti bakımından müspet ve lehte bir görüş olmasına rağmen yapılan toplantıda İYİ Parti'nin seçimlere katılma ehliyetine sahip olduğuna dair bir kararın alınmaması hukuki değil, siyasi bir tasarruftur. Dolu dizgin seçimlere giderken seçimleri yürütecek organın, siyasi kararlarda, tasarruflarda bulunması kabul edilemez. Biz CHP olarak demokrasi ayıbına karşı, demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. Siyasallaşan yargıya karşı da demokrasi içinde, demokratik norm ve kurallar çerçevesinde hiç şüphesiz mücadele edeceğiz."

YSK üyelerinin, OHAL ve iktidar baskısına maruz kalmamasını istediklerini öne süren Altay, "Evet, şimdi oldu. Seçime katılmayı hak eden herkes, seçime girebiliyor." algısının toplumda oluşmasını istediklerini söyledi.

Demokrasinin herkes için olduğunu belirten Altay, "Bu sebeple, demokrasinin kazanması için, yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili, partimizden bugün istifa ettiler ve İyi Parti'ye katıldılar." diye konuştu.

Bu milletvekillerinin demokrasi için bu kararı aldığını söyleyen Altay, "Arkadaşlarımız, demokrasiye yönelik gasp ve kumpasa zırh olmuşlardır. İYİ Parti'ye geçişin tek cümlelik açıklaması budur." ifadelerini kullandı.

Bülent Tezcan: Genel Başkan'ın talimatı

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da "15 milletvekilimiz Genel Başkanımızın talimatı ile bir parti görevini yerine getirmek üzere CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmiştir. Bu, tarihi bir sorumluluk ve görevdir. Tarih onları partilerinden ayrılan milletvekilleri olarak yazmayacak, partilerinin verdiği görev doğrultusunda demokrasiyi ve demokratik yarışı kurtaran kahramanlar olarak yazacak." görüşünü paylaştı.

İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunun herkes tarafından bilindiğini savunan Tezcan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, dün YSK'ye 10 partinin şartları yerine getirdiği ve seçime girebileceğine ilişkin yazı gönderdiğini ancak YSK'nin kararını Pazartesi'ye ertelediğini, bunun da "Kurulun üstünde baskı bulunduğunun delili" olduğunu savundu.

Demokrasinin önüne tuzak kurulmak istendiğini ileri süren Tezcan, "Kurulun bu kararı Pazartesi'ye ertelemesi, sinsi planlar olduğunu ortaya koyuyor. OHAL şartlarında Türkiye'yi seçime götürmek isteyen anlayış bununla da yetinmeyerek tuzaklarla seçim peşinde. Kavganın bile mertçe olanı makbuldur. Bu noktada madem ki mertliği bozacak adımlar peşindesiniz, mertliğin er meydanını yaratmak bizim görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerin "YSK'nin kazasına uğramaması" için 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılma kararı aldığını dile getiren Tezcan, şunları ifade etti:

"Bu demokrasi, önündeki tuzakları kaldırma kararıdır. Önümüzdeki süreçte 24 Haziran'a kadar başka tuzaklar kuracaklarını da tahmin ediyor, biliyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilsin, bu hamlede olduğu gibi bundan sonraki süreçte de CHP, tek adam rejimine karşı demokrasinin büyük buluşmasını sağlamak için, büyük demokrasi davasını bütün tuzaklara rağmen zafere ulaştırmak için gerekli adımları atacaktır.

Seçimlerde yarışı ortadan kaldıracak hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz."

CHP'li vekillerin İYİ Parti'ye geçme kararıyla ilgili AK Parti'den ilk yorum

Kaynak: AA