CHP'li Adıgüzel: Fındıkta taban fiyat 120 liraya çıkarılsın

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık fiyatının revize edilerek 120 liranın üzerine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fındık taban fiyatının Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak açıklandığını anımsattı.

Açıklanan taban fiyatın fındığın maliyetinin altında olduğunu savunan Adıgüzel, Ordu'da serbest piyasada 73 liradan fındık satıldığını ifade etti.

Fındık pazarının yüzde 70'i uluslararası firmada

Türkiye'deki fındık pazarının yüzde 70'ine uluslararası bir firmanın sahip olduğunu belirten Adıgüzel, bu firmanın, birlikte iş yaptığı küçük firmalarla fındık fiyatının düşürülmesine yönelik anlaşmalar yaptığını öne sürdü.

Adıgüzel, Rekabet Kurumunun 15 Kasım 2022'de firma hakkında soruşturma açtığını dile getirerek, bu firmanın fındık alım satımı yapmasının yasaklanmasını istedi. Adıgüzel, "Fındık rekoltesi bu firma tarafından 800 bin ton olarak açıklandı. Şu anda rekolte 600 binin altına indi. Bu da ayrı bir oyundu, derhal yeni rekolte miktarına göre hükümetin de yeni bir fiyat belirlemesi lazım. Fındık fiyatının 120 liranın üzerine revize edilmesi lazım." diye konuştu.