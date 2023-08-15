CHP'li Ağbaba'dan 'Malatya'da hasar yeniden belirlensin' önerisi

Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Malatya'da şehir merkezinin ve ilçelerin depremlerde büyük hasar aldığını ifade ederek, enkaz yığınlarının bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremin de çözülmemiş sorunlara yenilerini eklediğini savunan Ağbaba, "Bu depremle Malatya'da orta hasarlı binaların ağır hasara, az hasarlı binaların da orta hasara dönme ihtimalinin yükseldiği ifade ediliyor. Bu nedenle Malatya'da hasar tespiti çalışmasının çok ciddiyetle yapılması gerekiyor." dedi.

Ağbaba, kentte enkaz kaldırma çalışmalarının çok yavaş ilerlediğini, ağır hasarlı binaların yüzde 80'inin hala yıkılmadığını öne sürdü.

Yeşilyurt merkezli son depremle birlikte Malatya'da su kaynağının tahrip olduğunu dile getiren Ağbaba, alternatif su kaynakları oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 12 Ağustos'ta peş peşe iki deprem meydana gelmişti.