CHP'li Bekaroğlu: En düşük emekli aylığı yeterli değil

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini anımsattı.

Düzenlemeye göre en düşük emekli maaşının 5 bin 500 lira olduğunu ve 3 milyona yakın insanın bu parayı alacağını belirten Bekaroğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı bol keseden dağıtıyor, açtı kesenin ağzını, akıtıyor. Bu para nereden geldi, nasıl oldu? Bir ay evvel 2023 bütçesi geçti TBMM'den ama bu konuda harcanacak para koymadık bütçeye. Kredi muslukları açılıyor, daha bir sürü şeyler. Bunlarla ilgili bütçede böyle bir para yok. Nereden gelecek? Bir tane adam 'yaptım' diyecek, yapacak. Ondan sonra da Mecliste 'şu konuyla ilgili bir kanun çıkarın, borçlanma yetkisini arttıran' diyecek, yine çıkacak."

Bekaroğlu, 5 bin 500 lira alacak kişilerin geçim sıkıntısı yaşayacağını ifade ederek, "Bu ücret yeterli değil. Bu insanlar nasıl geçinecek? Bundan daha önemli olan, bu dağıtımı yapanlarda nasıl bir vicdan var ki 'En düşük maaşı 5 bin 500 lira yaptık' diyebiliyorlar. Bu vicdan çok ciddi bir şekilde tartışılır" diye konuştu.