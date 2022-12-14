CHP'li Beko: İşçilerin grev yapması uzun zamandır engellenmekte

CHP İzmir Milletvekili Beko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'de bir fabrikada, ağustosta işverenle başlayan toplu iş sözleşmesinde anlaşma çıkmadığını, yaklaşık bin işçiyi ilgilendiren fabrikada grev kararının alındığını anlattı.

Cumhurbaşkanı kararıyla bu grevlerin, milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle ertelendiğini söyleyen Beko, "Türkiye'de işçilerin grev yapması uzun zamandır engellenmekte. Dün yayımlanan karar ile birlikte AKP hükümetleri döneminde, yasaklanan grev sayısı 18 oldu. Bu grevlerden 195 bin işçi etkilendi. İşçiler daha grev pankartlarını iş yerlerine asamadan saray yönetimi, yayımladığı kararlarla bu grevleri maalesef engellemekte." diye konuştu.

Grev yasaklarının, Anayasa'nın açıkça ayaklar altına alınması olduğunu öne süren Beko, Cumhurbaşkanlığı kararının geri alınmasını istedi. (AA)