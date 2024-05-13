CHP'li Cemil Tugay'dan aynı gün dört partiye ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bugün dört partiyi ziyaret ettiğini bildirdi.

Tugay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve DEM Parti İzmir İl Eş Başkanları Zehra Karabulut ve Mehmet Kuruş’u CHP il başkanı Şenol Aslanoğlu'yla ziyaret etti.

CHP'li belediye başkanı şunları yazdı: "Nazik kabulleri için her bir il başkanımıza ve yönetimlerine çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki 5 yıl şehrimize hizmet etmek, İzmir'imizin sorunlarını çözmek için göstereceğimiz çabaya verecekleri katkıları için şimdiden tüm değerli başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

'İletişimimiz eksik kalmış olabilir'

Tugay, DEM Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, seçim döneminde göstermiş oldukları demokratik tavır için DEM Parti'ye teşekkür etti.

Tugay, şunları söyledi: "İletişimimiz bugüne kadar eksik kalmış olabilir. Bundan sonra daha sağlam temeller üzerine otursun. Biraz daha kalıcı ve sürekli olsun. Düşüncem bu. Önümüzdeki yıllarda bunun gereğini yerine getirmek lazım. Bu benim tarafımda her zaman olumlu tavır içerisinde olacak. Sizlerin de aynı yaklaşım içinde olacağınıza inanıyorum."

DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Mehmet Kuruş, yerel seçimde Türkiye'de yeni bir demokratik sürecin kapısının aralandığını belirterek "Umuyoruz ki demokratikleşmeyi birlikte sağlayabiliriz." dedi.

Karabulut ise ziyaretin DEM Parti için çok kıymetli olduğunu söyledi. Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını anlatan Karabulut, şunları kaydetti:

"Bu dönemde de zaten bütün Türkiye'de bir şekilde açık ve belli olmayan örtü olsa da gözükmese de hep ittifak içinde olan iki partiyiz. Bazı alanlarda her zaman birbirimize destek oluyoruz. Özellikle DEM Parti sizlerin de iktidara gelebilmesi için cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok destek veren bir parti. Birlikte bir arada çok iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bizlerin yerel yönetimler tecrübesi çok fazla var. Ne yazık ki batıda yok. CHP'nin batıda çok ciddi bir deneyimi, tecrübesi ve başarısı var. Bizim de Kürt illerinde ciddi bir başarımız var. Bu deneyimleri ortaklaştırırsak bir arada birtakım şeyleri yapabilirsek çok mutlu olacağız diye düşünüyorum."