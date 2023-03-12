CHP'li Emir’den Bakan Koca'ya altı soru: Kanser ilaçları neden bulunamıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların temin edilemediğini ve hastaların karaborsadan ilaç satın almak zorunda kaldığını söyledi.

Dövizdeki artış sonrasında ortaya çıkan ilaç sorunu devam ederken bir yandan da hastanelerin kanser ilaçlarını yeterince tedarik edemediği ortaya çıktı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde yaşananları Meclis gündemine taşıyan CHP’li Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Kanser ilaçları neden bulunamıyor?” diye sordu.

Tedavi için hastalara yazılan bazı kanser ilaçlarının eczanelerde satışının yapılmadığını ve bu ilaçların hastane tarafından hastaya tedarik edilmesi gerektiğini vurgulayan Emir, şu ifadeleri kullandı: “Kanser tedavisinde kullanılan kalsiyum folinat etken maddeli ilaç da bu ilaçlardan birisi. Ancak hastanelerde uzunca bir süredir bulunamıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi de kanser hastalarına bu ilacı yazıyor ama tedarik edemiyor.”

Hastaların kutusunun kamuya maliyeti yaklaşık 100 lira olan bu ilacı karaborsadan satın almak zorunda kaldığını ve bu yüzden ilacın fiyatının bin liraya kadar çıkabildiğini belirten Emir, “Hatta bazen hastalar parasıyla bile bu ilacı karaborsadan dahi bulmakta güçlük çekiyor. Yani Sağlık Bakanlığı'nın beceriksizlikleri yüzünden hastalar karaborsada ilaç aramaya mecbur ediliyor” dedi.

Fahrettin Koca’ya sorular

Ortaya çıkan sorunla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya eleştiriler yönelten CHP’li Emir, şu soruları da gündeme getirdi:

1- Kalsiyum folinat etken maddeli ilaç şu anda hangi hastaneler tarafından tedarik edilememektedir?

2- Söz konusu ilaçla ilgili tedarik sorunu ne kadar zamandır yaşanmaktadır?

3- İlacı karaborsadan hastalara temin eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

4- Bu kişiler ilacı nasıl ve nereden tedarik etmektedir?

5- Bugüne kadar kaç kanser hastasına bu ilaçtan kaç kutu reçete edilmiştir?

6- Bunlardan kaçı tedarik edilebilmiştir?