CHP’li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında tutuklama kararı çıktı. CHP’li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi ve 13 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında daha önce 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlamalarıyla 22 kişi gözaltına alınmıştı.

15 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrolle serbest kaldı

Savcılığın talebi üzerine CHP’li eski başkan Turgay Erdem ve eşi dahil 15 kişi tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler arasında belediye görevlileri, iş insanları ve şirket ortaklarının da bulunduğu öğrenildi.

Mal varlıklarına el konuldu, şirkete kayyum atandı

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şüphelilere ait nakit para, ziynet eşyası, gayrimenkuller, araçlar, banka hesapları ve kripto varlıklar tespit edilerek el konuldu.

Ayrıca soruşturma kapsamında bir şirkete de kayyum atandı.