CHP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti

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Mustafakemalpaşa'da AK Parti'nin 65. Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıda 90 muhtara teşekkür belgesi verilirken, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Belediye Meclis Üyesi Orhan Borazan'a parti rozeti takıldı. Bu katılımla AK Parti'nin Belediye Meclisi'ndeki sandalye sayısı 7'ye yükseldi.

Üye sayısı 19 bine yaklaştı

Öğretmenevi Salonu'ndaki toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa Başkan Yardımcısı Kemal Ermiş, önceki dönem belediye başkanları Sadi Kurtulan ve Mehmet Kanar ile kadın ve gençlik kolları temsilcileri, mahalle başkanları ve muhtarlar katıldı.

AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut, teşkilatın üye sayısının 19 bine yaklaştığını, yalnızca bu yıl yaklaşık bin kişinin partiye üye olduğunu söyledi. Teşkilatın büyümeyi sürdürdüğünü belirten Turgut, "Hemşehrilerimizle gönül gönüle yol yürümeye devam ediyoruz. Bu büyük ailenin her bir ferdine teşekkür ediyor, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Turgut, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmesinde ise "AK Parti'nin 25 yıllık yürüyüşünün en büyük eseri kendine inanan bir Türkiye'yi ortaya çıkarmasıdır. Bizim gitmemizi bekleyenlere bir müjdemiz var, biz gitmiyoruz" dedi.

"Muhalefet bölünüyor, biz çoğalıyoruz"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da konuşmasında, partinin kuruluşundan bu yana millet desteğiyle yoluna devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik desteğin sürdüğünü belirten Yavuz, partinin geçen 25 yılda güçlenerek büyüdüğünü savundu.

Muhalefet cephesinde ayrışmalar yaşandığını dile getiren Yavuz, "Muhalefet bölündükçe bölünüyor, biz ise çoğalarak artıyoruz" diye konuştu.

Yavuz ayrıca, ‘Terörsüz Türkiye' süreci ile TBMM'de kabul edilen çerçeve yasayı tarihi bir adım olarak nitelendirdi.