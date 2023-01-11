CHP'li milletvekillerinden Başarır'a destek

Özel, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Karma Komisyonda bugün Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyalarının görüşüleceğini anımsattı.

Ülkenin birçok derdi ve tasası, vatandaşların da çok sayıda beklentisi olduğu, AK Parti'nin de Anayasa değişikliği için parti gruplarından randevu talep ederek diyalog ortamı yaratmaya çalıştığı bir dönemde Karma Komisyonun iki milletvekilinin dosyasını görüşeceğini ifade eden Özel, "İlgili komisyonun önündeki 1760 dosyanın içinde yok yok. Cezadan ceza beğen, iddiadan iddia beğen, suçtan suç beğen. Yerleşik uygulama gereği dönem sonu beklenirken bir siyasi mühendislikle saray aklı, iki dosyayı öne çekiyor ve Meclise, Türkiye'ye böyle bir gündem dayatıyor." diye konuştu.

Özel, ittifak ortakları İYİ Parti ile hem AK Parti'nin gruplarından istediği randevu talebini reddettiklerini hem de bugünkü Karma Komisyonun toplantısına katılmayacaklarını bildirdiklerini söyleyerek, "Böyle bir hukuksuzluğa, böyle bir adaletsizliğe meşruiyet kazandırmayacağız." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, dokunulmazlık müessesesinin milletvekiline özel bir imtiyaz olmadığını, vatandaşın hakkını ve hukukunu özgürce koruyabilsin diye aslında vatandaşa verilmiş bir imtiyaz olduğunu ifade etti.

Toplumda büyük infial uyandıran ağır cezalık suçların dışında bu müessesenin zarar görmemesi gerektiğini dile getiren Emre, "Kıymetli arkadaşımız Ali Mahir'le ilgili olan dosyaya baktığımız zaman hakaret nedeniyle dokunulmazlığın kaldırılması isteniyor. Böyle bir suçtan bir kimsenin dokunulmazlığının kaldırıldığını dünyada tek bir ülkede göremezsiniz, millet iradesine bu derece saygısızlık yapıldığını göremezsiniz. Biz bu durumu ifşa etmek için bugün burada toplandık." diye konuştu.

Anayasa Komisyonu üyesi İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "Adalet Komisyonu ve Anayasa Komisyonu üyeleri bir yana, sözcüleri olarak bile o dosyaların komisyonunun gündemine nasıl getirildiğinden haberdar değiliz. Neye göre belirlendi, hangi ölçütler kullanıldı da 1700 dosya içerisinden 2'si alındı, getirildi, bundan haberimiz yok. Şu halde komisyon, gündemine hakim değildir." sözlerini sarf etti.

Kaboğlu, Karma Komisyonun, özellikle muhalefet partisi mensuplarının cezalandırılması amacıyla çalıştırılan bir komisyona dönüştüğünü öne sürerek, "Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Anayasaya bağlılığımızı sürdüreceğiz ve 2023 seçimlerinin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi için bu yolda bütün çabamızı kullanacağımız konusunda kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

"Arkadaşlarımla beraber dimdik ayaktayım"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise başının dik olduğunu söyledi.

Hakkında yüz kızartıcı, toplumu rahatsız eden bir iddia olmadığını kaydeden Başarır, şöyle devam etti:

"Korkmuyoruz. Bir adım, bir milim ne eğiliriz ne geri adım atarız. Kaldırsınlar. Kirli ellerin oylarıyla kaldırsınlar. Kaldırmazlarsa alçaktır, namerttirler. Biz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunduk, hakkını yemedik. Biz 85 milyonun, Hazinenin parasını, rızkını bir avuç kirli müteahhitten koruduk savunduk. Bizim ne Mersin halkına ne Türkiye'ye verilmeyecek bir hesabımız yoktur. O yüzden bir adım bile geri adım atmıyorum. Korkmuyorum. Arkadaşlarımla beraber dimdik ayaktayım. Bir kez daha yineliyorum, dokunulmazlığımızı kaldırın, kaldırmazsanız alçaksınız."