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CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'birileri koltuk derdinde' çıkışına CHP'li muhalifler tepki gösterdi. CHP Bolu Milletvekili Özcan, "9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum" diye konuştu.

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na yanıt
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" sözlerine CHP'li muhaliflerden tepki geldi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtta "Korku dağları sarmış... Hak hukuk adalet diyeceksin... Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin... İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz" ifadelerini kullandı. 

Tanju, "9 seçim kaybedip bugün değişim talep edenlere “Koltuk Sevdalıları” diye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. 

Kaynak: AA

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