CHP'li Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanlığında 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettik

CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Muharrem Erkek, partinin genel merkezinde seçim sonuçları ve YSK'nin verileri hakkında açıklama yaptı.

Muharrem Erkek'in konuşmalarından öne çıkanlar:

Yurt içinde 192 bin 214 sandığımız vardı.Yurt dışında 9 bin 593 sandığımız vardı. Toplam 201 bin 807 sandığımız vardı. Bu sandıkların tamamına yakınında yani yüzde 99,9 oranında ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemimize girdik. Sandık sonuç tutanağı bizim kendi sonuç tutanağımızla YSK arasındaki tutanaklarda farklılık varsa bizim sistemimizde kırmızı alarm veriyor. Son derece sağlıklı bir altyapı ve sistemimiz var. Her bir oyu takip ediyoruz.

Size tam rakamları vereceğim. Cumhurbaşkanlığında 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettik. Tüm adayların lehine olabilir. Bizim adayımız sayın Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da tespit ediyoruz. Bunların hepsinin itirazları pazartesi 17.00 itibariyle yapıldı. Milletvekilliği için toplam 4 bin 825 sandıkta CHP ve İYİ Parti aleyhine farklılık tespit ettik. Bunların bazısı 300 oydur, bazısı 1 oydur. Bunların itirazları dün 15.00 itibarıyla bitti.

Şu bilgiyi de vereyim ilçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları yapılırken bazı maddi hatalar da ilçe seçim kurulları tarafından itiraz olmadan da düzeltiliyor."