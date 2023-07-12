CHP'li Ocaklı: Yaş çay taban alım fiyatı 15 TL'ye yükseltilmeli

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, yaş çay taban alım fiyatlarının, artan girdi maliyetleri karşısında 15 lira olması gerektiğini belirtti.

Ocaklı, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarısı özel sektör yarısı da ÇAYKUR tarafından işlenen yaş çay için bir taban fiyatının oluşmadığını, bu sebeple çiftçinin özel sektöre mahkum edildiğini ileri sürdü.

Dalgalı fiyatlanmanın, hem ÇAYKUR'u hem de üreticiyi mağdur ettiğini belirten Ocaklı, kota ve kontenjanın sebep olduğu fiyat istikrarsızlığının her koşulda mağduriyet yarattığını, bu sebeple taban fiyatın acilen ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

"Üretici, çay fiyatının yarısını değer olarak kaybetmiş durumda"

Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11,30 lira fiyat verdiğini ve satış rakamlarının bu seviyelerde gezindiğini aktaran Ocaklı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanının rakamları açıkladığı tarihte dolar 19 lira seviyesindeydi. Şimdi ise 26 lira üzerinde. Girdi fiyatları 5-6 kat artarken açıklanan yaş çay alım fiyatı sadece 2,9 kat artış göstermektedir. Üretici, çay fiyatının yarısını değer olarak kaybetmiş durumda. Dayatma paketi adını verdiğimiz zamlar, bunun üzerine konduğunda çay üreticisinin çektiği bütçe yükü ciddi oranda artmıştır. Bu yüzden çay alım fiyatı 15 liraya yükseltilmelidir."

"kayıt dışı istihdam, ucuz emek ve ucuz işçi"

CHP Bursa Milletvekili Öztürk ise Türkiye'de 10 milyona yakın sığınmacı bulunduğunu, kayıt dışı göçmenin, "kayıt dışı istihdam, ucuz emek ve ucuz işçi" demek olduğunu ifade etti.

Kontrolsüz göç ile ortaya ucuz iş gücünün çıktığını ileri süren Öztürk, bunun, Türk vatandaşlarının emeğini ve değerini düşürdüğünün altını çizerek, "Sonuç olarak kendini yoksulluk sınırı altında bulan bir halk var. Ucuz emek, bizim çocuklarımızın geleceğini elinden almakta ve gençlerimiz her geçen gün Türkiye'de yaşamaktan vazgeçmektedir. Gençlerimiz ruhsal çöküntü içinde. Kısacası en değerli varlıklarımız heba oluyor." diye konuştu.