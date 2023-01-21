CHP'li Özel: Bizim cumhurbaşkanı adayımız bir kişi değil

Özel, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, bu yıl yapılacak seçimin önemli olduğunu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının yönetiminin belirleneceğini söyledi.

"O yönetim belirlenirken bir cumhurbaşkanı adayımız belirlenecek, o 13. Cumhurbaşkanı olacak. Hep birlikte hem Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız hem yaşayacağız. Bu süreçte 81 ildeki Cumhuriyet'in kale komutanları, ekipleri çok önemli. Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak diye sorana, tabii CHP kimliğiyle hepimizin gönlünden genel başkanımız geçer." ifadelerini kullanan Özel, adayı altılı masanın belirleyeceğini, tam mutabakatla seçileceğini dile getirdi.

Özel, şöyle devam etti:

"Bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı adayımız bir kişi değil, adayımız bütün üyelerimiz. Hatta üye olamayan memurlarımız var, gönlünde CHP olanlar var. Çeşitli kısıtlarından dolayı üye olamayanlar var. Cumhuriyet'in değerlerini sahiplenen, Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlenmesi gerektiğini düşünen, yüzyıl önceki gibi herkesin, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si bütün inançların, mezheplerin kucaklandığı kurtuluş ve kuruluş sürecindeki ruhla bir kez daha içinde bulunduğumuz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bunları kucaklayarak hep birlikte geçmemiz gerektiğine inanan herkes bizim cumhurbaşkanı adayımız. Bir kez aday açıklanana kadar hepimiz adayız. Aday açıklandıktan sonra hepimiz onun il, ilçe, belde temsilcileriyiz. Adayın yerine biz aday gibi çalışmak durumundayız."

"Evinde bir sigortalı olmayan aileye bir asgari ücret ödeyeceğiz"

Çok gurur duyacakları bir kampanyalarının olacağını belirten Özel, "Hareketli, neşeli ve gerçek sorunları gören ve çözen. Bu yoksulluğu tarihe nasıl gömeceğimizi bütün Malatya'ya, Türkiye'ye göğsümüzü gere gere anlatacağız. Bu işsizliğin nasıl biteceğini, istihdam sorununu, ülkenin yeniden nasıl zenginleşeceğini anlatacağız" diye konuştu.

Özel, iktidara geldiklerinde yoksulluğu yönetmek yerine yok edeceklerini savunarak, "Evinde bir sigortalı olmayan aileye bir asgari ücret ödeyeceğiz. Öyle kimse evladına karne hediyesi et almayacak. Öyle marketlerde çocuk mamalarına zincir takılmayacak. Çocuğuna, mama, et ve süt alamayacak anne ve baba kalmayacak. Cumhuriyet bize bunu öğütlüyor. dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ın selamlama konuşmasının ardından toplu fotoğraf çektirildi.