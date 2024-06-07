CHP'li Özgür Karabat'tan buğday alım fiyatlarına ilişkin 'hayal kırıklığı' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yazılı açıklamasında, TMO'nun açıkladığı buğday alım fiyatının tarımı bitirme adımı olduğunu savundu. Tarımda üretim maliyetlerinin her geçen gün arttığını dile getiren Karabat, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz artan girdi maliyetlerine, doğal afetlerin verdiği zararlara ve artan kredi faizlerine rağmen bu yıl da buğdayını ekerek üretimini yaptı. Her yıl olduğu gibi emeğinin karşılığını almak üzere hasadına başladı. Geçen yıla göre ton başına sadece 1000 lira olan artış, üreticilerde hayal kırıklığı yaşattı. 2023'de buğdayın alım fiyatı 8 bin 250 lira olurken, bu yıl ki fiyatı 9 bin 250 lira oldu. Artış sadece yüzde 12. Son 1 yılda TÜİK'in enflasyonu bile yüzde 75,45 olarak açıklandı. Motorine yüzde 105, gübreye yüzde 36 zam geldi."