CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Tanrıkulu'nun bir TV programında TSK'ya yönelik sözlerinin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yazılı açıklamada, Tanrıkulu'nun 8 Eylül'de TV programına telefonla bağlandığı belirtilirken, canlı yayındaki yorumları suçlamaya konu yapıldı.
Açıklamada Tanrıkulu hakkındaki soruşturmanın 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından başlatıldığı belirtildi.