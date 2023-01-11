CHP'li Taşcıer AFAD'ı hedef aldı

Taşcıer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 20 yıldır ülkeyi hesap vermeden, anayasa ve kanunları tanımadan yönettiğini savundu.

AFAD'da yaşandığını iddia ettiği "usulsüzlüklere" değinen Taşçıer, AFAD'ın Sayıştay raporlarına bakıldığında yolsuzluğa kapı açan usulsüzlüklerin bir kurumun içine nasıl işlediğinin görüleceğini söyledi.

AFAD ile ilgili Sayıştay raporlarına ilişkin bilgi veren Taşçıer, "AFAD yaptığı yardım ve harcamalar, hiçbir yazılı kurala dayanmadan, tamamen yönetimin keyfine göre yapılıyor. Ayrıca kanun, ayni ve nakdi yardımların usul ve esaslarını belirleme görevini AFAD'a vermesine karşın, Başkanlık bu görevini de yerine getirmemiş. Soruyorum, kanun size yardım ve harcamalar için esas ve usulleri belirle derken neden belirlemezsiniz?" ifadelerini kullandı.

Taşçıer, Sayıştay'ın usulsüzlükleri tespit ettiği 2012-2016 yılları arasında AFAD Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olduğunu aktardı.