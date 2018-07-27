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CHP'li Tüzün: 559 imza bize ulaştı

CHP'li Tüzün, olağanüstü kurultay için 559 ıslak imzanın kendilerine ulaştığını söyledi.

CHP'li Tüzün: 559 imza bize ulaştı
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CHP'li Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için 559 ıslak imzanın kendilerine ulaştığını söyledi. Tüzün, 69 imzanın ise pazartesi günü iletileceğini ifade etti.

Muharrem İnce'yi destekleyen CHP'li muhalifler, olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imza toplandığını açıklamışlardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, imza toplandıysa genel merkeze teslim etmeleri gerektiğini belirtmişti.

Son dakika kurultay chp

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