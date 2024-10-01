CHP'liler Meclis'te Erdoğan için ayağa kalktı, Özel 'normalleşme' mesajı verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bugün 2 aylık aranın ardından 28'inci dönem 3'üncü yasama yılına başladı. Genel kurulda düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşma yaptı.

Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün kendisine çok ağır sözlerle yüklenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil diğer siyasilerle tokalaştı.

Törende dikkati çeken bir diğer konu ise Erdoğan kürsüye gelirken CHP Grubu'nun ayağa kalkması oldu. Daha önce CHP'liler Erdoğan için ayağa kalkmıyordu.

Cumhuriyet'in haberinde 16 vekilin Erdoğan gelirken ayağa kalkmamak için kuliste beklediği belirtildi. CHP lideri Özgür Özel, Meclis kulisinde gazetecilerin konuya dair sorularını yanıtladı.

Özel, Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık yapmayacaklarını daha önce dile getirdiklerini söyledi. Özel, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Cumhurbaşkanı'nın, yemine uygun şekilde, ona uygun bir konuşma yapacağını da umarak karşılamamızı ayakta yaptık. Makama saygısızlık yapmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik. Konuşması, bizleri rahatsız edecek ya da cevap vermemizi gerektirecek söylemler olmamakla birlikte bir parti genel başkanı konuşmasıydı. O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık.

Biz Cumhurbaşkanı'nı, devletin başını, Anayasa'da Meclisi açmakla görevli olan kişiyi, 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bunu çok uzun süredir ifade ediyordum zaten. Sağ olsun arkadaşlarımız da benzer düşündüler. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Seneye ya da ondan sonraki senede ümit ediyorum Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı seçildiğinde aynı nezaketi gösterecektir."

Bazı CHP'li milletvekillerinin ayağa kalkmadığına yönelik soruya da Özel, "CHP, demokratik bir partidir. Geçmişte de çok kez benzer kararlarda, 'karara uymak istemeyen dışarıda kalabilir' dedik. 'Herkes girecek, ayağa kalkacak' diye bir zorlamamız olmadı. Herhalde 15 ile 20 arasında arkadaşımız kuliste beklemeyi tercih etmişler, içerde de birkaç arkadaşımız ayağa kalkmamış. Bir sorun görmüyorum." yanıtını verdi.

'Bahçeli ile el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık'

Meclis Genel Kuruluna hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin sözleriyle ilgili değerlendirmesi sorulan Özel, CHP olarak makamlara saygılı olacaklarını ancak muhalefet etme konusunda asla geri adım atmayacaklarını; hakaret etmeden en sert eleştirilerde bulunduklarını belirtti.