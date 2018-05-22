CHP'nin aday tanıtım toplantısının günü değişti
CHP'nin daha önce 24 Mayıs Perşembe günü yapılacağı açıklanan seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı hafta sonuna alındı.
CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısının 24 Mayıs Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacağı duyurulmuştu.
Ancak aynı tarihte AK Parti'nin de aday tanıtım toplantısının olması nedeniyle günde değişikliğe gidildi ve 26 Mayıs Cumartesi gününe alındı.
Seçim bildirgesinin de tanıtılacağı toplantı, JW Marriott Otel'de gerçekleştirilecek.
CHP'de aday listesinin ardından parti içi tartışma alevlendi
Kaynak: AA