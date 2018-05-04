CHP'nin adayı İnce'nin ilk mesajları

04 Mayıs 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının açıklandığı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki programda, halk oyunu ve sinevizyon gösteri yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, partilerinin cumhurbaşkanı adayını ilan etti.

"İzmir'in dağlarında çiçekler açar" marşı ile kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, "25 Haziran'da sadece İzmir'in dağlarında değil, Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak" dedi.

Tüm seçmenlerden bir bayram havası içerisinde sandığa gitmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, 25 Haziran'da güzel günler göreceklerini söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bir öğretmenin Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip olduğunu belirterek İnce'yi kürsüye davet etti.

Kılıçdaroğlu, İnce'nin cumhurbaşkanı adayları olduğunu açıkladı.

Daha sonra söz alan İnce, tüm kesimleri kucaklayacağını belirterek, tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi ve parti rozetini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na teslim etti.

"80 milyonun cumhurbaşkanı olacağı için ona Türk bayrağı rozeti takıyorum" diyen Kılıçdaroğlu, İnce'nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı.

İnce, CHP rozetini çıkardı: Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle tarafsız cumhurbaşkanı olacağım

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi partilere çağrı

Sözlerine, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye farklı bir döneme evrildi. 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirdiler, 20 Temmuz sivil darbesini yaptılar. Buna karşı çıkan bir tek CHP oldu" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu siyasi partilere şu çağrıda bulundu:

"Neden ittifak yapmak istiyorsunuz diyorlar. Sıfır baraj ittifakı istiyoruz, her partinin katıldığı sıfır baraj ittifakı. Seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Sıfır baraj ittifakı olursa, her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek. Demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Siyasi partiler ülkenin çıkarları için bir araya gelmelidir. Ülkede kutuplaşmayı engellemek için ittifak istiyoruz. Bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istiyoruz. Buradan bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yapıyoruz."

5 sorun konusuna burada da vurgu yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"5 sorunun aşılması lazım. Birincisi, demokrasi ve halkın iradesini hipotek altından kurtarmak zorundayız. Hiç kimse demokrasi üzerinde vesayet kurmaya kalkışmasın. Nasıl mücadele ettiysek, mücadelemizi yine yapacağız. Kimse orduyu demokrasinin üzerinde gölge olarak kullanmasın. Türkiye , bugün bütün dünya ile kavgalıdır. Biz tüm komşularımızla ve dünyayla barışık olmak istiyoruz. Ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Ekonomi dördüncü sorunumuz. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmıştır. Mevcut yönetim rantiye için uğraşıyor. Şunu herkesin bilmesini isterim. Duyunu Umumiye şimdi, Londra'da kurulmuş durumda. Beşinci sorun eğitim. 16 yılda 14 kez eğitim sistemi değişti. Biz vicdanı ve fikirleri hür nesiller yetiştireceğiz."

İnce'yi kürsüye çağırdı

"Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" diyen Kılıçdaroğlu, "Motorları maviliklere süreceğiz, 25 Haziran'da Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Seçim bildirgesi için toplantı yapacağız. Kopyacıdan siyaset adamı olmaz. İstedikleri kadar kopyalasınlar. Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen. Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce" ifadesini kullandı.

Sahneye gelen İnce, "Parti üyesinden, genel başkanından cumhurbaşkanı adayı olmaz dediniz. Buna hep katıldım. Milletin isteği, Allah'ın izni ile 25 Haziran'da cumhurbaşkanı olacağım. Sadece bu salonun değil, 80 milyonun, MHP'lilerin, CHP'lilerin, alevilerin, sünnülerin, HDP'lilerin, Kürtlerin, SP'lilerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Size rozetimi emanet ediyorum, ben tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

Yıldırım: İnce'nin adaylığı hayırlı olsun

Muharrem İnce:

Fetret dönemini bitireceğiz

24 Haziran'da fetret dönemini hep birlikte bitireceklerine vurgu yapan İnce konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Tek olan hepimizindir. Bayrak tek, vatan tek, 80 milyonundur. Atatürk kurucumuz, kurtarıcımız tek, 80 milyonundur. Cumhurbaşkanı o da tek, AK Parti'nin cumhurbaşkanı olmaz, cumhurbaşkanı partisiz olur, tarafsız olur. Senin tecrüben yeter mi diyor devleti yönetmeye. Ben milletvekilliğinde Erdoğan'dan 5 ay kıdemliyim. Askere gitseydik örneğin ben çavuş olurdum, o onbaşı. Ne tecrübesi soruyorsun. 7 vekil var orada, 2003'ten beri aralıksız milletvekili. Grup Başkanvekilliği yapmışım, 16 yıllık vekillik yapmışım. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir vekilim. Erdoğan milletvekili olduğu gün parmak izini kullanamadı. Arınç yardımcı oldu. Aşağılamak için demiyıorum. Bir günlük vekilden başbakan yapmışsınız. 16 yıllık vekilden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi? İnce diploman var mı diyorsanız, 8 dönem transcriptli var. İstediğiniz zaman görün. Meydanlarda ekonomi, eğitim konuşacağız diye düşünüyorum. Kavga edeceğim, sana iftira atacağız diyorlarsa, daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Siz bunu değil, diğerini yaparsanız, onu da yaparım. CHP'ye genel başkan olamadın diyorlar, cumhurbaşkanı mı olacaksın diyorlar. Erdoğan, Beyoğlu'na başkan olamadı, ama cumhurbaşkanı oldu."

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Milletvekili olamayan cumhurbaşkanı oluyor da ben niye cumhurbaşkanı olamıyor muşum? Derdimiz, 50+1 seçilmek. Bir derdimiz daha var, o da yönetmek. Yüzde yüzü tarafsız yönetmek görevimiz.

- Terör nereden gelirse gelsin. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ.. En kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi soyanlara, yetimin hakkını yiyenlere Allah'ın huzurunda söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğiz. 15 yaşındaydım, Diyarbakırlı Ahmet Arif'i tanıdığımda. Hayata sol pencereden bakmamı sağladı. O Diyarbakırlı Kürt Arif'ten etkilenen İnce, 54 yaşında aynı heyeacanı duyuyor ve yaşıyorum. Bir umudum sizde, sokakta, bakkalda. Bunu başaracağız.

- Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Bugün benim doğum günüm, sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Kendisini vatana, millete, bayrağa adayan çocuklarımızın ve milletimiz için çalışacağım.

- Kendisini eleştirmiş, karşısında aday olmuş birisini cumhurbaşkanı göstermek her babayiğidin hakkı değildir. Arayıp Genel Başkana ismimi verenlere de teşekkür ediyorum. Ayağa kalkmak, ışığı yakmak bizim işimizdir. Geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız, geleceğimizi geri alacağız. Bizim derdimiz kavga değil, sorun çözmek.

- AKP - FETÖ ortaklığı Türkiye'yi rotasından çıkarmıştır. Yargı emir komuta altındadır, ekonomi dış müdahalelere açıktır, Genelkurmay Başkanı hükümetin özel işleriyle meşguldür. Gençlerimiz, akıllı insanlarımız ülkeyi terk ediyor. Memleket yalan rüzgarıyla yönetiliyor. Dışı sıvasız evlerden ağıtlar yükseliyor, pasaportlarımızın Kapıkule'den ötede değeri yok.

- Evlatlarım, çocuklarım, öğrencilerim sizlere sesleniyorum. Bir insanı hayatında 3 kişi kıskanmaz. Anası, babası ve öğretmeni. Benim önemli yerlere gelen birçok öğrencim var, hepsinde payım var, gurur duyuyorum. Ben onlara mekanik, fizik anlatırken. Onların sınav kağıtlarını isimlerini görmeden okur, not verirdim. Adil olarak not vermek için ismini görmemek gerekir. Bunlar 14 sene soruları çaldırdılar. Evlatlarım size sesleniyorum, sizin sorularınızı çaldırmayacağım. Buradan uyarıyorum, sınavda soru çalan, sandıkta oyu çalar.

Yapacaklarını sıraladı

- Uyarıyorum, 50 bin avukat cübbelerinizi arabalarınızda tutun. Sizi her an YSK'nın önüne çağırabilirim. Hazineden parayı çaldırmayacağız. 24 Haziran'da cumhurbaşkanıyım, ben nereye giderim. Saraya mı, Çankaya'ya mı? Sarayı bilim yuvası yapacağım, ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim.

- Evlatlarım, gençler size bir sözüm daha olsun, kamuda yükselme, müdür olmak, müsteşar olmak, öyle bir kritere bağlayacağız ki, 100 yıl kimse değiştiremeyecek. Adil olacağız, kimsenin başörtüsü, mezhebi, mini eteği, Kürtlüğü ile ilgilenmeyeceğiz. Veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağız. Parti il başkanından hakim yapmayacağız.

- Yüksek yargıçların dünya görüşleri, gazetelerde çarşaf çarşaf. Siz mi adalet dağıtacaksınız. Adalet yoksa o vatanda düzen bekleme. Hukuku yeniden yapılandıracağız. 1929'dan 1938'e kadar Atatürk 330 gününü Yalova'da geçirmiştir. Yarın Yalova 14.00'da ilk mitingimizi yapıp Yalovalılarla helalleşeceğim.

Seçim startı 1. Meclis önünde verilecek

İnce konuşmasının sonunda, "Uygun olan arkadaşları 13.30'da 1. Meclis'in önüne bekliyorum. Sevgili parti sözcümüz Tezcan seçim startını verecek. İktidar istiyoruz, iktidar. Salonu hep birlikte çınlatın, iktidar diye" şeklinde konuştu.