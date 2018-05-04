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Yıldırım: İnce'nin adaylığı hayırlı olsun

Başbakan Yıldırım, Muharrem İnce'nin adaylığı için "Hayırlı olsun" yorumunu yaptı.

Yıldırım: İnce'nin adaylığı hayırlı olsun
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Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu için YSK'ya başvuruda bulundu. 

Başvuru sonrası Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı yorum yapan Yıldırım,  "Hayırlı olsun. Bütün adaylar kendi proje ve hedeflerini anlatacak, millet herkesi dinleyecek, sonunda ülke ve millet için en doğru kararı verecektir. 24 haziranda söz de karar da milletin olacaktır" ifadelerini kullandı.

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