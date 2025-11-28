CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurultay kararı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayan 39. Olağan Kurultay'da gözler, bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Kılıçdaroğlu son paylaşımında, CHP'nin PKK elebaşı Öcalan'ın bulunduğu İmralı Adası'na gitmemesini eleştirmişti. Eski lider, kurultaya gelmemeyi tercih etti.
CHP 39. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başladı. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen kurultaya çok sayıda partili katıldı. Gözler ise CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.
Kurultayın açılışına katılmadı
Geçtiğimiz günlerde partisini sert ifadelerle eleştirdiği bir video yayımlayan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nın açılış törenine katılmadı.
Özgür Özel davet ettiğini duyurmuştu
Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nu kurultaya davet edeceğini belirtmişti.
Kurultayın ilk gününde Özgür Özel, Murat Karayalçın, Muharrem İnce ve Dilek Kaya İmamoğlu ile yan yana oturdu.