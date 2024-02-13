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CHP'nin İstanbul adayları duyuruldu

CHP, 31 Mart'taki yerel seçimde İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimleri bugün duyurdu.

Haber Merkezi
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CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partinin 39 ilçe adayı açıklandı.

Haliç Kongre Merkezi’ndeki toplantıda adaylar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in konuşmasının ardından alfabetik sıraya göre açıklandı.

Adayları sahneye aileleri ve ilçe başkanları çağırdı.

CHP'nin İstanbul adayları şöyle:

- Adalar Belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat

- Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras

- Ataşehir Belediye Başkan adayımız Onursal Adıgüzel

- Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara

- Bağcılar belediye Başkan adayı Cem Kılıç

- Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan

- Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

- Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz

- Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu

- Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat

- Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler

- Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık

- Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney

- Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün

- Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel

- Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez

- Esenler Belediye Başkan adayı Hasan Dalkıran

- Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen

- Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen

- Fatih  Belediye Başkan adayı Mahir Polat

- Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe

- Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç

- Kadıköy  Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı

- Kağıthane  Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban

- Kartal  Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel

- Küçükçekmece  Belediye Başkan adayı Kemal Çebi

- Maltepe  Belediye Başkan adayı Esin Köymen

- Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı

- Sancaktepe  Belediye Başkan adayı  Alper Yeğin

- Sarıyer  Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu

- Silivri  Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu

- Sultanbeyli  Belediye Başkan adayı Ayhan Koç

- Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir

- Şile  Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı

- Şişli  Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan

- Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl

- Ümraniye  Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu

- Üsküdar  Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş

- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk