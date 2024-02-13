CHP'nin İstanbul adayları duyuruldu
CHP, 31 Mart'taki yerel seçimde İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimleri bugün duyurdu.
CHP İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partinin 39 ilçe adayı açıklandı.
Haliç Kongre Merkezi’ndeki toplantıda adaylar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in konuşmasının ardından alfabetik sıraya göre açıklandı.
Adayları sahneye aileleri ve ilçe başkanları çağırdı.
CHP'nin İstanbul adayları şöyle:
- Adalar Belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat
- Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras
- Ataşehir Belediye Başkan adayımız Onursal Adıgüzel
- Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara
- Bağcılar belediye Başkan adayı Cem Kılıç
- Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan
- Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
- Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz
- Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu
- Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat
- Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler
- Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık
- Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney
- Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün
- Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel
- Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez
- Esenler Belediye Başkan adayı Hasan Dalkıran
- Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen
- Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen
- Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat
- Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe
- Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç
- Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı
- Kağıthane Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban
- Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel
- Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi
- Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen
- Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı
- Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin
- Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu
- Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu
- Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç
- Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir
- Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı
- Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan
- Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl
- Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu
- Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş
- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk