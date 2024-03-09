CHP'nin İzmir adayından belediye başkanına sitem

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimiyle bir araya geldi.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok değerli birikimlere sahip, güçlü ve büyük bir kurum olduğunu ancak biraz mali disipline ihtiyacının bulunduğunu kaydetti.

Tugay, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanamayacağını belirterek "Ama bizim öyle bir sonuca ihtiyacımız var ki bu adamları erken genel seçime götürelim." ifadesini kullandı.

"Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanan Tugay, şöyle konuştu: "Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım, kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."