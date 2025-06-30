Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, davayı 8 Eylül 2025 tarihine erteledi.

Kılıçdaroğlu ve Savaş duruşmaya katılmadı

Duruşmada, Parti Meclisi (PM) üyelerinden bazıları davaya katılma taleplerini yineleyerek isimlerini tutanaklara geçirtti. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye eski Başkanı Lütfü Savaş'ın ise duruşmada bulunmadıkları belirtildi.

Ne olmuştu?

CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş ile bazı delegeler, kurultayların iptali ve yetkili parti organlarının görevden alınması talebiyle dava açmıştı. Bu davalar daha sonra Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

İptali talep edilen 38. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, davanın sonucunun kendilerini doğrudan etkileyebileceğini belirterek CHP Genel Merkezi ile birlikte feri müdahil olarak davaya katılmak üzere dilekçe sunmuştu.

Bir önceki duruşmada, mahkeme CHP Genel Merkezi'ne yazı göndererek 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan kurultaya ait tüzük metninin iletilmesini istemiş; ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin tüm belgelerin temin edilmesine karar vermişti.