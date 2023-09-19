CHP’nin kurultay tarihi şekilleniyor
26 Eylül’de toplanacak olan CHP PM’nin kurultay tarihi kararını onaylaması bekleniyor. MYK, CHP 38. Olağan Kurultayı’nın prensipte 4-5 Kasım’da yapılması kararını aldı.
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 38. Olağan Kurultayın tarihini belirledi. Kurultay, 4-5 Kasım’da yapılacak. CHP MYK, Parti Meclisi’nin (PM) ise 26 Eylül’de toplanmasını kararlaştırdı. PM’nin kurultay tarihi kararını onaylaması bekleniyor.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün toplandı.
Halk Tv’de yer alan habere göre, MYK, CHP 38. Olağan Kurultayı’nın prensipte 4-5 Kasım’da yapılması kararını aldı.
Parti Meclisi (PM) 26 Eylül’de toplanacak. PM’nin kurultay tarihi kararını onaylaması bekleniyor.
CHP Genel Merkezi'nden, Parti Meclisi üyelerine gönderilen yazıda 26 Eylül 2023 Salı günü saat 11.00'de genel merkezde bir toplantı yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
Söz konusu yazıda, “Toplantı gündemi ve süresi tarafınıza bildirilecektir" denildi.