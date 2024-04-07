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CHP'nin talebine ret: Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik'te oylar yeniden sayılmayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'un üç ilçesinde oyların yeniden sayılmasına ilişkin talebi reddederek sonuçları kesinleştirdi.

AA
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YSK, bugünkü toplantısında İstanbul'daki ilçeler dahil birçok yerde seçim itirazlarını değerlendirerek kararlarını açıkladı.

Buna göre YSK, İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde CHP'nin "oyların yeniden sayılması" talebini reddetti.

Üç ilçede de AK Parti sandıktan birinci çıkmıştı.

Ordu itirazları görüşüldü

DEM Parti'nin Bitlis, CHP'nin de Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığı seçimindeki "oyların yeniden sayılması" talebi, YSK tarafından kabul edilmedi.

AK Parti, Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti.

YSK, Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da oyların yeniden sayılmamasına; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş, Ünye'de ise oyların yeniden sayımının devamına karar verdi.