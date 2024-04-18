CHP'nin yeni grup başkanvekili belli oldu (Murat Emir kimdir?)

CHP grubu grup başkanvekili seçimi için bugün basına kapalı olarak toplandı. Grup Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Murat Emir ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç aday oldu.

Yapılan seçim sonucunda Ankara Milletvekili Murat Emir 66 milletvekilinin oyunu alarak grup başkanvekili seçildi. Seçimde İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise 48 oyda kaldı.

Murat Emir kimdir?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 1969 yılında Malatya’da doğdu.

Emir, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

1992-1996 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesinde göz hastalıkları alanında ihtisas yapan Murat Emir, Almanya’da Heidelberg Üniversitesi Lazer Fiziği bölümünde master derecesi aldı.

Emir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp tarihi ve etik alanında da doktora yaptı.