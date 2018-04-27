Çiftlik Bank'ın yazılımcısı tutuklandı

27 Nisan 2018

Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Çiftlik Bank sisteminin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Yurdakul, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına gönderildi.

Burada soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınan Yurdakul, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevkedildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Yurdakul'un sevkedildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada, soruşturma kapsamında şüpheli Yurdakul'un halen firari olan Mehmet Aydın'ın şirketlerinin tüm yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden kişi olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli Yurdakul'un, örgüt kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmek üzere örgüt lideri Aydın ile görüşmek ve talimat almak amacıyla 5-8 Mart tarihleri arasında Brezilya'ya gittiği ve ondan aldığı talimatlar doğrultusunda suç işlemeye devam ettiği yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA