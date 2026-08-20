Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahlı saldırı

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Edinilen bilgiye göre, K.S. (21) isimli şahıs, çalıntı olan bir motosikletle belediye binası otoparkına geldi. Şüpheli, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ait park halindeki boş makam aracına tabancayla 3-4 el ateş açtı.

Kaçmaya çalışırken güvenlik görevlilerince yakalandı

Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli K.S., belediye güvenlik görevlileri tarafından anında müdahale edilerek durduruldu. İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti silahla birlikte teslim aldı.

Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli K.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.