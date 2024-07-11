Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda geçiş işlemleri tır parkında yapılıyor
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda verilen geçiş belgesi işlemlerinin, tır parkına taşındığını söyledi. Demirci, 2023 yılının aralık ayında hizmete alınan tır parkındaki hizmetlerin daha kolay ve hızlı yapılması için bu tür bir çalışma yaptıklarını açıkladı.
Gürcistan sınırında bulunan Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler artık geçiş belgelerini tır parkında mola verirken alabilecek.
Çetin Demirci, yapılan söz konusu değişikliğe dair, "İki ülke arasında giriş veya çıkış yaparken kullanılan bizim de dozvola dediğimiz geçiş işlemi hizmetini artık parkta veriyoruz. Daha önceleri bu işlem kapı içinde yapılıyordu ancak sürücü tır parkına giriş yaptığında bu işlemi de parkta yapsın istedik. Yani sürücünün parktan çıktıktan sonra bir daha başka bir işlemle uğraşmaması için bu hizmeti sunuyoruz" dedi.