Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda geçiş işlemleri tır parkında yapılıyor

Gürcistan sınırında bulunan Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanan sürücüler artık geçiş belgelerini tır parkında mola verirken alabilecek.

Çetin Demirci, yapılan söz konusu değişikliğe dair, "İki ülke arasında giriş veya çıkış yaparken kullanılan bizim de dozvola dediğimiz geçiş işlemi hizmetini artık parkta veriyoruz. Daha önceleri bu işlem kapı içinde yapılıyordu ancak sürücü tır parkına giriş yaptığında bu işlemi de parkta yapsın istedik. Yani sürücünün parktan çıktıktan sonra bir daha başka bir işlemle uğraşmaması için bu hizmeti sunuyoruz" dedi.