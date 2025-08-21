Çılgın Sayısal Loto'da 543 milyon 778 bin 194 TL tutarındaki dev ikramiye sahibini buldu. Büyük ödülü kazandıran numaralar 5, 23, 24, 29, 33, 53 olurken, Joker sayısı 14, SüperStar numarası ise 88 olarak açıklandı.

20 Ağustos 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekiliş saat 21.30'da yapıldı. Milli Piyango Online internet sitesi ve Milli Piyango TV'nin YouTube kanalından canlı yayımlanan çekilişte şanslı kombinasyonu tutturan talihli büyük ödülün sahibi oldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kazanılan ikramiyeler nasıl alınır?

Küçük tutarlar bayilerden temin edilebilirken, yüksek meblağlardaki ikramiyeler yetkili ödeme merkezlerinden veya bankalar aracılığıyla alınabiliyor.

Talihli parasını kaç gün içinde almalı?

İkramiye kazanan talihliler, çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içinde www.piyangosepeti.com.tr adresi veya bayi çağrı merkezi üzerinden başvuru yapmak zorunda. Süresi içinde başvuru yapılmazsa ödeme hakkı kaybediliyor.

Kazanan ne kadar vergi ödeyecek?

2023 yılında yapılan düzenleme ile Milli Piyango oyunlarında vergi oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüştü. Bu yıl da aynı oran geçerli olacak. Buna göre, 543 milyon 778 bin 194 TL’lik büyük ikramiyeden yaklaşık 54 milyon 377 bin TL vergi kesintisi yapılacak. Talihlinin eline geçecek net tutar yaklaşık 489 milyon 400 bin TL olacak.

Biletler nereden alınır?

Çılgın Sayısal Loto biletleri tüm bayilerden, Milli Piyango'nun internet sitesinden ve Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulaması aracılığıyla satın alınabiliyor.