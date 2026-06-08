Çin otomobil piyasasında daralma mayıs ayında devam etti

Çin Yolcu Otomobil Birliği verileri ülkedeki otomobil hacminin mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 oranında azalarak 1,53 milyon birime gerilediğini gösterdi. Çin'in otomotiv sektörü böylece arka arkaya sekizinci ayında da daralma kaydetti. Yılın ilk beş aylık döneminde toplam pazar hacmi yüzde 19,7 oranında düşüşle 7,18 milyon araç seviyesinde gerçekleşti. Volkswagen dahil olmak üzere yabancı üreticiler yerli elektrikli motorlu modeller geliştirerek Çin piyasasındaki operasyonlarını yeniden canlandırmaya çalışıyor.

Elektrikli otomobil pazarında ivme kaybı yaşanıyor

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç segmenti toplam otomobil pastasının yüzde 62,2 oranındaki kısmını temsil ediyor. Elektrikli ve hibrit gruptaki teslimatlar mayıs ayında yıllık bazda yüzde 7,5 oranında azaldı. Daralma trendi üst üste beşinci ayına ulaştı. Çin hükümeti yıl sonu için yüzde 4,5 ile yüzde 5 aralığında ekonomik büyüme oranını hedefliyor. Analistler tüketici güvenindeki zayıflamanın ve devlet teşviklerindeki azalmanın iç talep üzerinde doğrudan baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Macquarie Capital Çin hisse senedi strateji lideri Eugene Hsiao gelişmekte olan bir pazar için araç sahiplik oranlarının oldukça yüksek seviyelerde bulunduğunu aktardı. Stratejist yıllık 23 milyon ile 25 milyon perakende işlem hacmine sahip olan pazarın halihazırda olgunlaşma evresine ulaştığını raporladı. Uzmanlar önümüzdeki beş ila on yıllık süreçte perakende otomobil pazarının sadece tek haneli seviyelerde büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor. Piyasa aktörleri elektrikli araç benimsenme oranı yükseldikçe lider üreticilerin genel endüstri ortalamasından daha güçlü performans sergilemesini bekliyor.

Sektörde ihracat rakamları güçlü seyrini koruyor

NIO İcra Kurulu Başkanı William Li iç piyasadaki durgunluğa dikkat çekerek yerel otomobil endüstrisinin altın çağını geride bıraktığını bildirdi. NIO ağırlıklı olarak yurt içi müşterilere odaklanmayı sürdürürken sektördeki birçok rakip firma büyüme stratejilerini ihracat kanallarına kaydırıyor. Mayıs ayında genel yurt dışı sevkiyat hacmi yıllık bazda yüzde 74,7 oranında sıçrama kaydetti. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç grubundaki sınır ötesi operasyonlar ise aynı dönemde yüzde 112,6 oranında artış göstererek iç satışlardaki zayıflığı kısmen telafi etti.