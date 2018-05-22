Çin, Türkiye’deki noterlik sistemini örnek alacak

22 Mayıs 2018

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, kendi noterlik sistemlerini yeniden kurgulamayı planlıyor. Türkiye’deki noterlik modelini yakın takibe alan Çinli noterler, sistemin işleyişini yerinde görmek için Türkiye’ye geldi. Bu kapsamda Türkiye’yi ziyaret eden Çin Noterler Birliği Başkanı Hao Chiyong, “Birçok şeyi karşılıklı konuşarak işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

İstanbul Noter Odası’nda yapılan görüşmeye Çin Noterler Birliği Başkanı Hao Chiyong'in yanı sıra Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar ve beraberlerindeki heyetler katıldı.

"Türkiye’yi örnek alacaklar"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, Çin Noterler Birliği heyetinin Türkiye ziyaretiyle ilgili olarak, “Çin’deki özel noterlik sistemi yeni kuruluyor. Bu nedenle bizdeki modeli incelemeye geldiler. Uzun zamandır Türkiye’deki sistemi yerinde incelemek istiyorlardı. Türkiye’deki noterliklerin işlem güvenliğinde geldikleri nokta, dünyada parmakla gösterilen bir yere varmış durumda. Çin gibi başka ülkeler de Türkiye’deki sistemi incelemek için geliyorlar” diye konuştu.

Yunus Tutar, iki ülke arasındaki dostluk ilişkisini pekiştirmek gerektiğini belirterek, “Her ülkenin jeopolitik konumları itibariyle önemleri çok büyük. Çin ile Türkiye arasındaki geleneksel dostluk ilişkisine mesleki anlamda yeni işbirliklerini eklemek çok önemli. Mutlaka birbirimizden öğrenmemiz gereken mesleki konular var” ifadelerini kullandı.

Noterlik Bilgi Sistemine yoğun ilgi

Çin’deki noterliklerin Türkiye’deki gibi ortak bir dijital altyapıya sahip olmadığını söyleyen Hao Chiyong da, Türkiye Noterler Birliği’nin bu konudaki çalışmalarını takdir etti. Çin Noterler Birliği’nin şu anda Türkiye’deki gibi merkezi sistemli bir yazılım için hazırlık yaptığını belirten Hao Chiyong ve beraberindeki heyet, Türkiye genelindeki 1931 noterliğin ortak bir güvenli ağ üzerinden çalışmasını sağlayan Noterlik Bilgi Sistemi’ne yoğun ilgi gösterdi. Çin heyeti, yüksek işlem güvenliği sağlayan sistemin işleyişi konusunda bilgi aldı.

Noterlerin işlerinin çoğalması veya azalmasının toplumun gelişmişliğine, ekonomik durumuna, hukuku anlamasına ve eğitim seviyesine bağlı olduğunu belirten Hao Chiyong, “Bunların yüksek olduğu yerlerde noter işlemleri de çok fazla olur. Çin’in son zamanlardaki hızlı gelişmesi, halkın refah seviyesinin artması Çin’de noterlikleri çok hızlı bir şekilde büyüttü” diye konuştu.

Hizmet standartları her noktada aynı

Türkiye’deki noterliklerin nasıl çalıştığını, hangi işlemleri yaptıklarını ve kapasitelerini Çin heyetine detaylı olarak anlatan Yunus Tutar, “Türkiye’de Osmanlı’dan beri noterlik var. O dönemde hakim yardımcısına karşılık gelen kişiler tarafından yerine getirilen bir görevdi. Cumhuriyet dönemiyle birlikte kurumsallaşmamız başladı” dedi.

Türkiye’de noterlerin devlet tarafından atandığını anlatan Tutar, “Türkiye genelindeki 1931 noterlik ve buralarda çalışan 9 binden fazla kişi var. Ülkemizde 3 ayrı sınıfta noterlik bulunuyor. Noterliklerin iş hacmine göre üçüncü sınıftan birinci sınıfa kadar noterlikler mevcut. Bölgenin ekonomik yapısı bu sınıflandırmayı getiriyor. Ortak dijital altyapılarımız sayesinde en küçük ilçemizdeki bir noterlik ile İstanbul’daki bir noterlikteki hizmetlerin standartları aynıdır” açıklamasını yaptı.