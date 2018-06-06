Çinli iş adamları yatırım için Van'da

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi YU Hongyang ve beraberindeki iş adamları heyeti çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de faaliyet gösteren Çin şirketlerinin yetkililerinden oluşan heyetle kente gelen Büyükelçi YU Hongyang, ilk olarak valiliği ziyaret ederek Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Zorluoğlu, YU Hongyang'ın Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından, Valilik Ali Paşa Salonu'nda Türkiye'de faaliyet gösteren Çin şirketlerinin yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının başında Çinli iş adamları heyetinin Van ile ilgili soru ve görüşlerini dinleyen Zorluoğlu'na, 54 üyeli Çinli İş Adamları Derneğinin, dünyaca ünlü çok uluslu 16 şirketin temsilcisini bünyesinde bulundurduğu bilgisi verildi.

Türkiye'de farklı sektörlerde iş fırsatları bulmaya çalıştıklarını anlatan iş adamları, inşaat, iletişim, haberleşme, madencilik, petrol, doğalgaz, çevre, yeni enerji çeşitleri, şehircilik, ulaşım, tekstil ve sağlık alanlarında çözümler sunduklarını ifade ederek, Van'da yatırımlarını artırmayı ve iş birliği içerisinde olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Vali Zorluoğlu ise faaliyet alanlarının bir kısmının merkezi yönetimi, bazılarının ise yerel yönetimleri ilgilendirdiğini belirterek, Van'ın nüfusu, yönetim yapısı, jeopolitik konumu ve ekonomik faaliyet alanlarından söz etti.

Son dönemde turizmin diğer sektörler arasından öne çıktığını ifade eden Zorluoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin batı illerine çok sayıda Çinli turist gittiğini biliyorum. Çinli turistleri Van'da ağırlamayı arzu ediyoruz. Van'da turizm yatırımlarına ihtiyaç var. Turizm yatırımları yapan Çin firmalarının bir gözlerinin de Van'da olmasını isteriz. Bu konuda daha ayrıntılı çalışabiliriz. İlimizde hayvancılık, özellikle küçükbaş hayvancılıktan koyunculuk yaygın şekilde yapılıyor. Hayvancılık yatırımları da hem kamu hem özel sektör bakımından önümüzdeki dönemde öne çıkacak yatırımlar olacak. Van'da sanayi, uzun yıllar etkisi hissedilen terör nedeniyle çok gelişmemiş. Para güvenli yeri seçer. Yatırımcılar da daha güvenli yerleri seçtiler. Son yıllarda devletimiz tarafından yapılan önemli çalışmalarla bu bölgede artık terör tehdidi kalmadı. Sanayi alanında önemli mesafe alacağımıza inanıyorum."

Van'da gerek müstakil gerekse Türk ortaklarıyla beraber yatırım yapmak isteyen Çinli iş adamlarına kapılarının sonuna kadar açık olduğunu bildiren Zorluoğlu, valilik ve büyükşehir belediyesi olarak gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.