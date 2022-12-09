Çırağan Sarayı’nda yangın çıktı
Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Çırağan Caddesi'ndeki 5 katlı Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında, tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı.
Balkonlardan duman yükseldiği yangına Beyoğlu, İstinye, Şişli ve Beşiktaş itfaiyesine bağlı 20 araçla müdahale ediliyor. Ekipler, merdivenli araçla otelin çatı kısmına çıkarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Otelde konaklayanlar tahliye edildi
Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, caddeyi kaplayan yoğun duman Anadolu Yakası’ndan da görülüyor. Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.