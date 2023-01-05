CKD'den eyleme destek

Dernek üyeleri, Vatan Partisi'nin 29 Aralık 2022'de başlattığı eylem dolayısıyla AYM önünde partililerle bir araya geldi.

CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, burada yaptığı basın açıklamasında, Haziran 2020'de "HDP Kapatılsın İmza Kampanyası"nın ilk imzacısı kurumlardan olduklarını söyledi.

Oygür "PKK'ya eleman devşirmek için evlatlarını kaçıran HDP önünde nöbet tutan Diyarbakır annelerinin yanında olduk. Annelerin evlatlarını yanlış yerde aramayacaklarını biliyorduk." dedi.

HDP'nin kapatılma davasının 1,5 yıldır sürdüğüne dikkati çeken Oygür, "HDP'nin, PKK ile bağını somut şekilde ortaya koyan belgeler, dosyalar dolusudur. Dahası, PKK ile ilişkisi HDP'nin övüncüdür. HDP 'Ben PKK'yım' diye bağırırken, bazıları 'Hani ispatı' diyerek, Türk milletiyle alay ediyor ve milletimiz, bu kahreden komedyanın artık bitmesi için sabırla beklemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oygür, "Vatanseverliğin mihenk taşı, bugün burada tutulan nöbettir." ifadesini kullandı.

"HDP kapatılıncaya kadar buradayız"

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı da yaptığı açıklamada, başlattıkları nöbeti kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Gazi Meclisimiz teröristlerden kurtulana kadar hiçbir yere gitmiyoruz. HDP kapatılıncaya kadar buradayız, görevimizin başındayız" diye konuştu.

Bu nöbetin, Mehmetçiğin sınırda tuttuğu nöbetin uzantısı olduğunu ifade eden Ayvalı, şunları kaydetti:

"Bu nöbet, yalnızca Vatan Partisi'nin nöbeti değildir. Cumhuriyet yıkıcısı HDP'nin karşısında kale gibi duran Cumhuriyet kadınlarının nöbetidir. Bu nöbet, evladının kokusuna hasret kalan, HDP'nin kapılarına kilit vurduran Diyarbakır, Van, Hakkari, Şırnak, Muş analarının nöbetidir. Bu nöbet, evladının tabutu başında selam duran asil Türk kadınının, şehit analarının nöbetidir, gazilerimizin nöbetidir."

HDP'nin kapatılmasının hukukun gereği olduğunu belirten Ayvalı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir, Anayasa Mahkemesi'ni hukuku uygulamaya davet ediyoruz" dedi.