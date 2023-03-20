CNN International'dan 'İstanbul depremi' uyarısı

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası dikkatler olası İstanbul depremine çevrilmiş durumda… Olası bir İstanbul depremi uluslararası basın kuruluşlarının da gündeminde yer alıyor. Beklenen deprem hakkında CNN International’da dikkat çeken bir analiz kaleme alındı.

Mega kentin depreme hazır olup olmadığını masaya yatıran ABD merkezli CNN International “İstanbul'da akıl almaz büyüklükte bir deprem yaklaşıyor” başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Celal Şengör: Görünüm pek parlak değil

Analizde Prof. Dr. Celal Şengör’ün görüşlerine de yer verildi. Şengör, “İstanbul için görünüm pek parlak değil. Hiç parlak değil. Önümüzdeki yirmi yıl içinde İstanbul'da büyük bir deprem olmazsa hepimiz çok şaşırırız. İşte bu kadar yakın. Bu sadece bir ihtimal ama ihtimal yüksek” diye konuştu.

"Sanayi merkezi için yıkıcı sonuçlar..."

Beklenen depremin 7.2 ila 7.8 arasında bir büyüklüğe sahip olmasının beklendiğini aktaran CNN, uzmanların bu büyüklükte bir depremin Türkiye'nin ticaret ve sanayi merkezi için yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Olası can kaybının mercek altına alındığı haberde şu ifadeler yer aldı:

"Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, İstanbul'da gece meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 14 bini aştığını tahmin ediyor. Ancak bazı uzmanlar, sayının çok daha büyük olacağına inanıyor."

Şengör'ün 100 bin can kaybının yaşanabileceğini aktardığını yazan CNN, haberde Şengör'ün şu sözlerine yer verdi:

"Depremin sadece doğrudan etkisini düşünemezsiniz, aynı zamanda sarsıntının ardından ne geleceğini de düşünmelisiniz. Yağma, yangınlar, salgın hastalıklar olacak. Korkunç olacak."

4,5 milyon insan evsiz kalabilir

İBB'nin 7,5 büyüklüğünde bir depremin kentte yaklaşık 90 bin binanın yıkılmasına yol açabileceğini ve 260 bin binanın da ciddi hasar görme ihtimali olduğunu açıkladığını okurlarına aktaran CNN analizinde, "Şehir yetkililerine göre, bu, İstanbul nüfusunun dörtte birinden fazlasına denk gelen yaklaşık 4,5 milyon insanı evsiz bırakabilecek ciddi bir tahmin" ifadelerine yer verildi.