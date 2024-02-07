'Çocuğu istismar' davasında 2 yıl 6 ay hapis

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.K. (24) ve taraf avukatları katıldı.

Mağdur Z.A'nın avukatı, müvekkilinin 14 yaşındayken Haziran 2022'de sosyal medyadan tanıştığı sanık tarafından birden fazla kez cinsel istismara uğradığını öne sürerek, "Arada 8 yaş fark var. Yaşının küçük olduğunu anlamamış olması imkansız. En büyük değerimiz çocuklarımız. Buna yakışır ceza almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanık M.K. ise Z.A'nın 18 yaşından küçük olduğunu bilmediğini iddia etti. M.K'nin avukatı da Z.A'nın, yaşına ilişkin mahkeme ve savcılık huzurunda farklı ifadelerde bulunduğunu savundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.