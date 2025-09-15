Çocuğunu okula götüren babaya tokat atmıştı... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokat atılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı. Babaya tokat atan şüpheli yakalandı" diyerek şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırgan hakkında adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün Kocaeli'nde yaşanan ve kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya olayla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
GEREĞİ YAPILDI - BABAYA TOKAT ATAN ŞÜPHELİYİ YAKALADIK
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin O.C. (33) olduğu tespit edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli İstanbul’da yakalanmıştır.
Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması; yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır.
Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.
112 Acil Çağrı Merkezimizi Arayın, Biz Gereğini Yapalım.
Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de aşırı hız yapan sürücüyü uyaran kişinin çocukların gözü önünde saldırıya uğramasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir" ifadelerini kullandı.
Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 15, 2025
