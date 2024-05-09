Çocuklar için uzay İstanbul duvarlarına taşındı

LEGO Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, lego dünyasının renkli ve keşif dolu ruhunu yansıtan uzay tasarımlarının çocuklara ilham olması hedefleniyor.

Roketlerden uzay araçlarına, gezegenlerden uzayda yaşayan canlılara kadar uzaya dair 3D sokak yerleştirmeleri, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını harekete geçirme misyonuyla İstanbul sokaklarındaki duvarlarda çocuklarla buluşuyor.

Hayaller animasyona dönüşüyor

Duvarlar, Instagram'da özel tanımlanan Artırılmış Gerçeklik (AR) filtresiyle adeta canlanıyor ve çocukların hayal dünyasında sadece bir görsel olmakla kalmıyor, uzaya dair nesnelerin hareket ettiği bir animasyona dönüşüyor.

Son başvuru tarihi 19 Mayıs

Uzay setleri ya da boyalardan yola çıkarak kendi uzay hayallerini LEGO Türkiye ile paylaşan çocukların tasarımları LEGO satış noktalarının vitrinlerine taşınacak.

Temmuz sonuna kadar vitrinlerde adeta uzaya açılan bir geçit havası estirecek tasarımlar için son başvuru tarihi 19 Mayıs olarak belirlendi.