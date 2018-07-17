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'Çocuklarımız Güvende' uygulamasında 12 kayıp bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde 12 Temmuz'da gerçekleştirilen uygulamalarda 5 çocuk, 7 yetişkin olmak üzere 12 kayıp kişiye ulaşıldı.

'Çocuklarımız Güvende' uygulamasında 12 kayıp bulundu
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ve jandarma ekipleri, okulların kapanmasının ardından özellikle çocukların zamanlarını geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda, 12 Temmuz'da ülke genelinde asayiş, narkotik ve terör olayları başta olmak üzere suç işleme amacında olanların caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik "Çocuklarımız Güvende-2" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 5 çocuk ve 7 yetişkin olmak üzere toplamda 12 kayıp kişiye ulaşıldı.

Kaynak: AA

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