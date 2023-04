'Çocuklarımıza çok daha iyi bir ülke bırakacağız'

Bugün hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılma­sının 103’üncü yıl dönümünü hem de Türkiye Cumhuriye­ti'nin kurucusu ve ilk Cumhur­başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya ço­cuklarına armağan edilen bay­ramı büyük bir coşkuyla kut­luyoruz.

Türkiye’nin sanayi gücü olmaya devam ediyoruz

Ahmet Tokkan / İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Milli Mücadele dönemimizin en önemli adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ku­ruluşunun 103’üncü sene-i devriyesin­de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Başta canımız­dan çok sevdiğimiz tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Yine aziz milleti­mizin ve çalışkan sanayi sektörümüzün kıymetli mensuplarımızın bayramı kut­lu olsun. Mübarek Ramazan Bayramı’n­da çifte bayram yaşarken aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’ün­cü yılı olması sebebiyle mutluluk ve gu­rurumuzun arttığını ifade etmek isterim.

İMES OSB olarak, Milli Mücadelemiz­le birlikte başlayan endüstri ve kalkınma mücadelemize firmalarımızla birlikte de­vam ediyoruz. Sanayi ve üretim hizmetini modern, küresel gelişmelere odaklı ve mil­li hisler içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu çaba doğrultusunda “Türkiye’nin Sanayi Gücü” olmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemen­lik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

En büyük hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak

Gürsel Baran / Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Türk milletinin ulusal egemenliğinin dönüm noktası olan 23 Nisan tarihi gelecek nesillere aktarı­lacak bir emanet. Gelecek ne­sillere daha güçlü bir Türki­ye bırakmak, en büyük hedefi­mizdir.

Türk milletinin bağımsızlı­ğının ve kendi kendini yönet­mesinin simgesi olan TBMM, egemenliğin millette olduğu­nu gazilikle de tescilledi. 23 Ni­san 1920, vatanı işgal altındaki bir milletin yeniden dirilişinin tarihidir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlı­lığının kurtaracağı bilinciyle milli mücadeleye girişen ata­larımız, tüm imkânsızlıklara rağmen zafer kazanarak ‘Hâ­kimiyetin kayıtsız şartsız mil­letin’ olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak çocuklara hediye etme­si, geleceğe güvenle ve umutla bakabilmemizi sağladı.

Geleceğimizin teminatı olan çocukları, kendine güvenli, do­nanımlı, milli manevi değer­lerine bağlı birer vatandaş ve ekonomik gelişime katkıda bu­lunacak donanıma sahip bir gi­rişimci olarak yetişmelerini sağlamanın ortak sorumlulu­ğumuz. Milletimizin geçmiş­ten gelen birikimi ile birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak ülkemizi daha gelişmiş hale ge­tirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük hedefi. Bu duygu ve düşüncelerle, Cum­huriyetimizin ve Türkiye Bü­yük Millet Meclisimizin Kuru­cusu Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Bugünü an­lamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan, yaşamlarımıza anlam katan bütün çocukla­rımızın ‘23 Nisan Ulusal Ege­menlik ve Çocuk Bayramlarını’ kutluyor, bayramın tüm dünya çocuklarına barış ve huzur ge­tirmesini diliyorum.

Hedef müreffeh Türkiye...

Nihat Uysallı / Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı

Türk milletinin bağımsızlı­ğının ve kendi kendini yö­netmesinin simgesi olan Türki­ye Büyük Millet Meclisi’nin ku­ruluşunun 103'üncü yılı. Ve 23 Nisan 1920, vatanı işgal altında­ki bir milletin yeniden dirilişi­nin tarihi. Milletin istiklalini yi­ne milletin azim ve kararlılığı­nın kurtaracağı bilinciyle milli mücadeleye girişen ve tüm im­kânsızlıklara rağmen zafer ka­zanarak “Hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin” olduğunu tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı “Ulu­sal Egemenlik ve Çocuk Bayra­mı” olarak çocuklara hediye ede­rek, geleceğe güvenle ve umutla bakabilmenin adresini gösterdi.

Bizim görevimiz ise çocukla­rımıza çok daha güçlü, çok daha sağlıklı, çok daha güvenli, belir­sizlikleri olmayan müreffeh bir Türkiye bırakmak. Kendine, çev­resine, milletine, devletine güve­nen, bilimin ışığında donanımlı, evrensel düşünen birer vatandaş ve çabalayan, araştıran, gelişti­ren birer girişimci olacak çocuk­larımızın bayramını en içten di­leklerimle kutluyorum.

Ulusal egemenliğin verdiği 103 yıllık gurur

Mahmut Özgener / İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Büyük fedakârlıklarla kuru­lan, eşi benzeri görülmemiş bir mücadelenin eseri cumhuri­yetimize giden yolu açan, ege­menliğin kayıtsız şartsız halka verildiği 23 Nisan 2020, bugü­nümüzü inşa eden çok önem­li tarihlerden biri. Bugün ta­rihimizdeki bu güzel günün yıldönümünü kutlarken, bize kazandırdıklarını daha da de­rinlemesine anlıyor ve değeri­ni her geçen gün daha iyi kav­rıyoruz.

Ülkemizin öncü şehirlerin­den olan İzmirimizin bu an­lamda üstlendiği misyonu da farkındayız. Çok kıymetli bir kentte yaşıyor, çalışıyor, üre­tiyoruz. Elbette sorumlulu­ğumuz da büyük. Ulu Önderi­miz Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün fikirlerini, ideallerini, kurduğu cumhuriyeti yaşat­mak, geliştirmek ve yeni ku­şaklara aktarmak aslî görevi­miz. Bu duygu ve düşünceler­le 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, geleceğimizi aydınlatacak tüm çocuklarımızı sevgiyle kucak­lıyorum.

İki bayramı bir arada kutluyoruz

Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem

Deprem felaketi, ekonomik kriz gibi nedenlerle sıkın­tılı zamanlar yaşadığımız bir dö­nemde Ramazan Bayramı’nın hepimize iyi gelmesini, bir­lik-beraberlik duygularımızı pe­kiştirmesini diliyorum. Bu yıl iki bayramı bir arada kutluyoruz. Dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayramı da Ramazan Bay­ramı içerisinde kutlayacağız. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşı için çok önemli bir gün. Türk halkının egemenliğini ilan ettiği günün ve Meclisimi­zin kuruluşunun üzerinden tam 103 yıl geçmiş. Bu; o kadar büyük bir değer ki, kıymetini her fırsat­ta vurgulamak gerek. Bu kadar anlamlı bir günün çocuklara ar­mağan edilmesi de geleceğe du­yulan güvenin ifadesi.

Ben bu ülkenin çocuklarına bağımsız bir ülke armağan eden, Cumhuriyeti kurarak her günü­müzü bayram kılan Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk ve silah ar­kadaşlarını, tüm şehitlerimi­zi saygıyla, şükranla anıyorum. Bütün Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Ülkemizi yücelten Cumhuriyet değerleridir

Ayhan Kızıltan / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

23 Nisan, binlerce yıllık tarihimizin cumhuri­yetle taçlandırılmasıdır. 23 Nisan 1920 milletimiz için hayati değer taşıyan bir dö­nüm noktasıdır. 23 Nisan, bu topraklarda yaşayan her­kesin ruh birliğiyle, yüzler­ce yılın oluşturduğu kardeş­lik bağlarıyla, mozaikten mermere dönüşen ayrılmaz yapısıyla egemenliğini ka­zandığı, vatanına ve gelece­ğine sahip çıktığı gündür. 23 Nisan, binlerce yıllık ta­rihi derinliğe sahip olan ve ömrü bir asrı yakalayan bir cumhuriyet değeri ile bu ta­rihi taçlandıran aziz mille­timizin onur ve gurur gü­nüdür. Dünyada çocuklara armağan edilen tek gün ve milli bayram olan 23 Nisan, büyük Atatürk’ün ifade et­tiği “Milletin istiklalini yi­ne milletin azim ve kararı kurtaracaktır” vecizesiyle, milletine inanan bir liderin ve vefakâr atalarımızın bize armağan ettiği bir gündür.

Ülkemiz demokrasisinin, bireyin merkeze alınması­nın ilk adımlarının atıldığı; bugünkü sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmişliğimi­zin temelinin atıldığı gün­dür 23 Nisan. Eğer bugün her sorununa ve eksiklerine rağmen çağın sosyal, eko­nomik, teknolojik gelişme­lerini yakalayan ve yakala­ma azmi olan bir ülkeysek, bir dünya demokrasisiysek, dünyaya entegre bir serbest ekonomiysek, evrensel hu­kukun bir parçasıysak, bü­yük Atatürk’ün ve cumhu­riyetin kurucularının viz­yonu, atalarımızın emeği ve gayreti iledir. Bu sadece bi­ze bırakılan bir miras değil, korunması ve daha da yü­celtilmesi gereken bir ema­nettir, sorumluluktur. Artık bizden beklenen şey, büyük fedakârlıkla bu vatanı bize yurt yapanlara layık olmak­tır. Bunun yolu ise geçmi­şimizi unutmamak ve bize emanet edilen değerleri ge­liştirerek geleceğe taşımak­tır.

Bu büyük günün emanet edildiği çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmek asli görevi­miz olmalıdır. Mersin Tica­ret ve Sanayi Odası olarak, hedefe giden bu yolda daha çok çalışacağız, Cumhuri­yet ve demokrasi değerleri­ni savunan ve geliştiren ön­cü kurum olacağız. Bugün Mersin, büyük Atatürk’ün hedeflerinde bir ve bera­ber hedefine yürümektedir. Mersin iş dünyasının çatı örgütü olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası demokra­si ve Cumhuriyet değerle­rine en çok sahip çıkan ku­rumdur, öyle de kalacaktır. Bugün Mersin 6 milyar do­ları aşan ihracatı ile Türki­ye’nin ilk 10 ili arasındadır. Vergi verme oranı ile Tür­kiye 5’incisidir. Yani, Tür­kiye’nin en büyük beşinci ekonomisidir. Ülkesine al­dığından fazlasını veren bir kenttir. Bir dünya kentidir, herkesin yaşamak istediği özgür bir kenttir. En büyük değerimiz de budur. Mer­sin özgürlüklerin, hoş görü­nün kentidir. Tüm bunların arkasında Cumhuriyetin öz değerleri vardır. Atamı­za verdiğimiz sözü unutma­dık: Mersinliler Mersin’e de Türkiye’ye de sahip çık­maktadır.

Bu anlamda, bugünü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Vatan ve Millet kav­ramlarının ne olduğunu çok iyi bilen birinci Meclisin tüm üyelerini, aziz şehitle­rimizi saygı, şükran ve min­netle anıyoruz. Tüm Mer­sinlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra­mı’nı kutluyor, geleceğimi­zin güvencesi çocuklarımı­zı gözlerinden öpüyoruz.

Bayramlarda kardeşlik duygularımız güç kazanır

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

Bayramlar dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı, barışın, sevginin ve hoşgörünün toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, kardeşlik duygularımızın güç kazandığı zamanlardır. Bayram sevinci ve coşkusuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Ramazan Bayramı’nın sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, tüm güzelliklerin yine bizimle olacağı nice mutlu bayramlar diliyorum. Bu yıl aynı zamanda TBMM'nin açılışının 103’üncü yılını kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesini her şeyin üstünde tutarak, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu dünyaya ilan etmiş; bu kutlu günü de geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan etti. Biz de cumhuriyet ruhuna yakışır, akla ve bilime yaraşır atılım, yenilik ve projelerle Mersin’de yaşayan çocuklarımıza hak ettikleri değeri ve hizmeti sunuyoruz. Çocuklarımızın çağın teknolojik gelişmelerine ayak uydurabilen, okuyan, araştıran, sorgulayan, dünyayı dönüştürecek fikirler üretebilen, aralarında fırsat eşitsizliğinin ortadan kalktığı ve bireyler olabilmeleri için çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak seçen, seçilen ve özgür bir Türkiye için egemenliğimize daima sahip çıkarak, cumhuriyetimizi daha ilerilere taşımak ve onu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor; TBMM’nin açılışının 103’üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

İkinci yüzyılımızı karşılarken umudumuz çocuklarımız

Ender Yorgancılar / Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Milletlerin geleceğine yön veren ve büyük bedeller ödenerek gerçekleştirilen devrimler, insanlık tarihine altın harflerle kazınır. İşte 23 Nisan 1920’de yurdun dört bir yanını saran işgalin ve belirsizliklerin gölgesinde, Büyük Millet Meclisi’nin kurulmuş olmasıyla, eşsiz bir cesaret örneği ve eşsiz bir devrimdir. 23 Nisan’da milletin kendi geleceği ve kendi yönetimi hakkında söz sahibi olması, hem işgalden kurtuluşa giden yolu aydınlatmış, hem de demokratik, laik, hukuk devletinin temellerini attı. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına erişiyor olmamız, 23 Nisan’ı her zamankinden daha anlamlı kılıyor. Zira 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi ile ekilen tohumlar, Cumhuriyet ile filizlendi ve asırlık bir çınara dönüştü. Bu çınarın temeli olan Gazi Meclisimizin kuruluşunun 103’üncü yılını kutluyor, bize kendi geleceğimizi kendimizin tayin etme gibi eşsiz bir hak sunan Mustafa Kemal Atatürk ile tüm atalarımızı minnetle yad ediyorum. Dünya 103 yıl sonra yine hem siyasi hem de ekonomik yönden belirsizliklere dolu bir dönemden geçiyor. Bir taraftan küresel ekonomik kriz endişeleri, bir taraftan Rusya savaşının büyümesine yönelik korkular, uluslararası ilişkilerdeki dengeleri zorlaştırıyor. Bu zorlu sürecin aşılmasında bize gerekli olan yine 1920’de Meclisimizin açılmasında gösterilen cesaret ruhu ve vizyonu ama en çok da Atamızın 23 Nisan’ı armağan ettiği çocuklarımız olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken çocuklarımız umudumuz, umudumuz geleceğimizdir. Bu vesileyle çocuklarımızın bayramı 23 Nisan’ı içtenlikle kutluyorum.

Çocuklarımıza çok daha iyi bir ülke bırakacağız

Selçuk Öztürk / Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Milli iradenin hayata geçirildiği Tür­kiye Büyük Millet Meclisi’nin açı­lışının 103’üncü yıldönümünü birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gururla kutluyoruz. TBMM’nin kuruluşu milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin resmi olarak tüm dünyaya duyurulması açısından önemli. TBMM, 103 yıl önce ol­duğu gibi bugün de milli bağımsızlığımı­zın, devletimizin ülkesi ve milleti ile bir­lik ve beraberliğinin, demokrasimizin ve geleceğimizin teminatıdır.

Türk çocuklarına armağan olan bu bay­ram, aynı zamanda dünya çocukları ara­sında sevgi ve dostluk bağlarının güçlen­dirilmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ayrıca, geleceğimizin temina­tı çocuklarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi. Dünya üzerinde çocuk bayra­mı kutlayan tek ülke olan Türkiye’nin ta­rihinde insan sevgisini ve kardeşliği ha­yat felsefesi haline getirdiğinin örnekle­rinden biri.

TBMM’de ilan edilen Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti örnek demokrasisi, gelişen ekonomisi, insan gücü ile geride bıraktı­ğı yüz yılını başarılı bir şekilde tamamlı­yor. Artık ülkemizin ikinci yüz yılına gi­riyoruz. Ekonomik olarak hedeflerimize bu yeni yüz yılda ulaşacağız. Bunun için ekonomiyi yönlendiren kurumlar olarak daha çok çalışma inancında ve gayretin­de olacağız. 103 yıl önce işgal atında olan bir ülkede yeni devleti kurarak, ekonomik olarak dünya ülkeleri arasında önlerde yer alıyorsak bugün çok daha iyi imkân ve şartlarda ülkemizi çok daha ileri seviye­lere birlik ve beraberlik içerisinde getire­ceğiz. Gençlerimize ve 23 Nisan bayramı­nı kutladığımız çocuklarımıza çok daha iyi bir ülke bırakacağız.

2023 yılı mottomuz ‘istihdam ve eğitim’

H. Ruhi Koçak / Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekûn temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak önce eğitimden geçiyor. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de çocuklarımızın geleceği için eğitim ve istihdama yönelik önemli projeler yürütüyoruz. Hatta 2023 yılı mottomuz, istihdam ve eğitim. Çalışmalarımız ve projelerimiz bu kapsamda sürüyor.

Aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

23 Nisan, milletimizin büyük ve zorlu mücadelelerle kazandığı egemenlik hakkının yeni kuşaklara bir bayram coşkusu içinde aşılanması yönü ile her daim ayrı kıymeti bulunuyor. TBMM’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi artan ve yükselen bir coşku içinde kutlanıyor. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verilmesi, sorunların kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması, birlik ve beraberliğin vurgulanması bakımından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” önem taşıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için temennimiz; kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı olarak yetişmeleridir. Biz de bu şiardan hareketle üzerimize düşen sorumlukları yerine getirme gayretindeyiz. Bu düşünceyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, aydınlık geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı muhabbetle kucaklıyorum.

Bayramlar birleşme ve dayanışmayı artırır

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay

Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, mutluluk getirmesi diliyorum. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlarken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile vatan için canını feda eden şehitleri ve gazileri saygıyla anıyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl bayramlarımızı buruk kutluyoruz. Ancak hem Ramazan Bayramı hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı birleştirici, bütünleştirici ve dayanışmayı artıran özellikleriyle milletçe yaşadığımız acıların atlatılmasında, yaraların sarılmasında da önem taşıyor. Ramazan Bayramımızın, birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışma duygularımızı artırması, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesi dileğiyle İslam âleminin bayramını kutluyorum. 23 Nisan'ın önemine değinecek olursak, işgalden bağımsızlığa giden yolda ulusumuz direniş güçlerini TBMM çatısı altında örgütledi, Atatürk’ün önderliğinde bu mücadele zafere ulaştı. Ulusal egemenliğimizin 103’üncü yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı kutluyor, tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Büyük zaferlerimiz haklı sevinçlerimiz var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

Tarihimizin gurur sayfaları ne kadar da çok. Sonsuza dek yaşatılacak ve her biriyle övünç duyulacak ne büyük zaferlerimiz, ne haklı sevinçlerimiz var. Her 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız ve aslında bir ulusun tarihini değiştiren olay da onlardan biri. Unutmayacağız, unutturmayacağız… Ülke topraklarının işgal edilmesine karşı direnmek amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103’üncü yıldönümü bugün. Savaşın ve acıların ortasında var olma mücadelesi verdiğimiz günlerde bile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasındaki demokrasi idealini yansıtan çağının ötesinde bir adımdı meclisin kurulması. Anadolu hareketini başlatan kurucu hükûmetin teşkil edilmesiydi. Ve Türkiye Cumhuriyeti’nin habercisiydi. Hâkimiyet, bilakaydüşart milletindi… Zaferin ardından bu tarihi gün çocuklara adanan bir bayram olarak kutlanmaya başlandı. Çünkü bu meclis Ata’nın geleceğe bıraktığı en değerli miraslardan biriydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşuna giden yol Amasya deklarasyonunda dile getirilen “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” şeklindeki başkaldırı cümlesiyle hayat bulmuştu. O gün bir ulusun bağımsızlığını kazanmasını sağlayan o azim ve kararlılığa şimdi yine ihtiyaç var. İnanıyorum ki her kökenden, her fikirden insanı tek hedefte buluşturan o kararlılık cumhuriyetin ikinci yüzyılında, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak. Ülkenin tüm çocuklarına ve gençlerine aydınlık bir gelecek yaratacak. Tüm toplum kesimlerini kapsayan ortak bir idealle, tomurcukların rengârenk çiçeklere dönüştüğü cıvıl cıvıl bir bahara yaklaşıyoruz. 103 yıl sonra ulusça yeniden bir umudu yeşertiyoruz. Birlikte savaşıp kazandığımız bu topraklarda özgürlüğü, adaleti, refahı ve barışı yeniden kuracağız. Çocuklarımıza bu kez demokrasinin baharını müjdeliyoruz. Bayramımız kutlu olsun…

Güçlüklerin üstesinden hep birlikte geleceğiz

Adnan Ünverdi / Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

İmkânsızlıklar içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak millet iradesiyle kurtuluşa giden yolu açan aziz milletimiz her zorluğu aşacak güç ve kudrete sahip. Aziz milletimiz tarih boyunca zorluklara karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmiş, koşullar ne olursa olsun hiçbir zaman pes etmedi. Kurutuluş mücadelemizin dönüm noktası olan TBMM’nin açılışı da bu azim ve kararlılığın bir göstergesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 23 Nisan 1920’de Millet Meclisimiz açılarak İstiklal Harbi’nin ana karargâhı olmuş ve büyük zaferler kazanıldı. Millet iradesinin tecelli ettiği TBMM’nin açılış tarihi olan bu özel günü Büyük Önder Atatürk çocuklara armağan ederek onlara olan sevgisini göstermiş ve gelecek nesillerin önemine işaret etti. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de aynı zamanda bu yılı çok özel kılan Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın gururuyla yarınımızın teminatı olan çocuklarımız için çalışıyor, gençlerimize yönelik projeler geliştiriyor, ülkemizin kalkınması ve refah seviyesinin artması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu doğrultuda, Atamızın izinde yürümeye devam edecek; pandemi ve ardından yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını el ele vererek saracak, kardeşlik içerisinde geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla yaşamış olduğumuz güçlüklerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, TBMM’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Aydınlık yarınlar için çok çalışmalıyız

Işınsu Kestelli / İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Bir ulusun bağımsızlık sevdasına tüm kalbiyle inanmış insanların, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısıyla, Anadolu bozkırının ortasındaki Ankara’da buluştuğu gündür 23 Nisan... Dile kolay bu topraklarda yaşayan her kesimin, Yüce Meclis çatısı altında temsil edildiği ilk günden söz ediyoruz. 103’üncü yıldönümünü kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem temsil ettiği değerler hem de gelecek nesillere verdiği değer ile yeryüzündeki tüm uluslar arasında ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Atatürk, bugünü çocuklara armağan ederek ne kadar vizyon sahibi bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. O’nun ifade ettiği gibi; “Asla şüphe yoktur ki Cumhuriyet’in gelecek evlâtları bizden daha çok rahata kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır.” Bugün bizlere düşen çocuklarımızın daha bahtiyar olmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmak, onları eğitimle, bilimle, sanatla, sporla yüceltmek ve aydınlık yarınları hep birlikte inşa etmek için daha çok çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tüm kalbimle kutluyorum.

Bugünün çocukları yarınımızı şekillendirecek

Sabri Tekli / Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya genelinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş tek bayramdır. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekûn temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı değil, aynı zamanda halkın yönetime tam anlamıyla hâkim olmasının ilk günü olması nedeniyle ‘Ulusal Egemenlik’ açısından da önemli bir yere sahip. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün ‘Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir’ demek suretiyle millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini atarken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemi ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak bu bayramı onlara armağan etti. Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin onlara güveninin göstergesi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillere verdiği önemi şu sözleriyle ifade ediyor: “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” Sevgili çocuklar, kahraman milletimizin evlatları olarak, sizler ülkemizin yarınlarısınız. Geleceğimizi temsil eden değerli çocuklarımız, geçmişten aldığınız güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceksiniz. Bu düşünceler ile TBMM'nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Ulusal egemenliğimizin güvencesi çocuklarımızdır

Ö. Abdullah Özdemir / Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, bir kez daha büyük bir gururla ve değerini her geçen gün daha da iyi kavrayarak kutluyoruz. “Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir” diyen Atatürk, bu güzel ve anlamlı günün tüm coşkusunu gelecekte ona sahip çıkacak olan çocuklarımıza bıraktı. 23 Nisan Bayramı’nın özellikle çocuklara armağan edilmesi ve bu coşkulu bayramı dünya çocukları ile paylaşma düşüncesi ülkemizin dostluk, kardeşlik ve hoşgörü anlayışının en güzel göstergelerindendir. Bu vizyon bütün dünya çocuklarını güçlü bir bağ ile kaynaştıran; daha güzel ve barış dolu bir gelecek için atılan en verimli tohumdur. Bu yıl 103’üncü yaşını kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, sadece Kurtuluş Mücadelesinde değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık yolculuğunda da en önemli kilometre taşlarından birisidir. Bu emanetin en büyük koruyucusu ve kalkınmanın en önemli anahtarı çocuklarımızdır. Kurtuluş Savaşının hemen ardından ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak’ Ulu Önderimiz tarafından en büyük hedef olarak konulmuştu. Milli egemenlik ve demokrasi bilinci ile yetişen, bilgiyle donanmış, yeniliğe ve gelişmeye açık çocuklarımız bu hedefe ulaşma yolunda hayalleriyle ve çalışma azimleriyle geleceğimizin mimarları olacaklar. Bizler de iş dünyası olarak, ülkemizi medeniyet yarışında daha da ileri götürebilmek, çocuklarımıza refah dolu, yaşam kalitesi, sosyal, kültürel ve maddi zenginliği yüksek bir ülke bırakabilmek amacıyla; demokrasinin ve cumhuriyetimizin verdiği güçle daha fazla yatırım, üretim ve istihdam için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; eşsiz çabaları ve özverileriyle temellerini attığı Cumhuriyeti bizlere emanet eden, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnet ile anıyorum. Milletimizin ve ‘yarının büyükleri, geleceğimizin teminatı’ çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.