'Çocuklarımıza çok daha iyi bir ülke bırakacağız'
23 Nisan 1920’de yurdun dört bir yanını saran işgalin ve belirsizliklerin gölgesinde, Büyük Millet Meclisi’nin kurulmuş olmasıyla, eşsiz bir cesaret örneği ve eşsiz bir devrimdir. 23 Nisan’da milletin kendi geleceği ve kendi yönetimi hakkında söz sahibi olması, hem işgalden kurtuluşa giden yolu aydınlatmış, hem de demokratik, laik, hukuk devletinin temellerini attı.
Bugün hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının 103’üncü yıl dönümünü hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bayramı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
Türkiye’nin sanayi gücü olmaya devam ediyoruz
Ahmet Tokkan / İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Milli Mücadele dönemimizin en önemli adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 103’üncü sene-i devriyesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Başta canımızdan çok sevdiğimiz tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Yine aziz milletimizin ve çalışkan sanayi sektörümüzün kıymetli mensuplarımızın bayramı kutlu olsun. Mübarek Ramazan Bayramı’nda çifte bayram yaşarken aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olması sebebiyle mutluluk ve gururumuzun arttığını ifade etmek isterim.
İMES OSB olarak, Milli Mücadelemizle birlikte başlayan endüstri ve kalkınma mücadelemize firmalarımızla birlikte devam ediyoruz. Sanayi ve üretim hizmetini modern, küresel gelişmelere odaklı ve milli hisler içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu çaba doğrultusunda “Türkiye’nin Sanayi Gücü” olmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
En büyük hedefimiz gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak
Gürsel Baran / Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Türk milletinin ulusal egemenliğinin dönüm noktası olan 23 Nisan tarihi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, en büyük hedefimizdir.
Türk milletinin bağımsızlığının ve kendi kendini yönetmesinin simgesi olan TBMM, egemenliğin millette olduğunu gazilikle de tescilledi. 23 Nisan 1920, vatanı işgal altındaki bir milletin yeniden dirilişinin tarihidir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağı bilinciyle milli mücadeleye girişen atalarımız, tüm imkânsızlıklara rağmen zafer kazanarak ‘Hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin’ olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak çocuklara hediye etmesi, geleceğe güvenle ve umutla bakabilmemizi sağladı.
Geleceğimizin teminatı olan çocukları, kendine güvenli, donanımlı, milli manevi değerlerine bağlı birer vatandaş ve ekonomik gelişime katkıda bulunacak donanıma sahip bir girişimci olarak yetişmelerini sağlamanın ortak sorumluluğumuz. Milletimizin geçmişten gelen birikimi ile birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak ülkemizi daha gelişmiş hale getirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük hedefi. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan, yaşamlarımıza anlam katan bütün çocuklarımızın ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını’ kutluyor, bayramın tüm dünya çocuklarına barış ve huzur getirmesini diliyorum.
Hedef müreffeh Türkiye...
Nihat Uysallı / Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı
Türk milletinin bağımsızlığının ve kendi kendini yönetmesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103'üncü yılı. Ve 23 Nisan 1920, vatanı işgal altındaki bir milletin yeniden dirilişinin tarihi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağı bilinciyle milli mücadeleye girişen ve tüm imkânsızlıklara rağmen zafer kazanarak “Hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin” olduğunu tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak çocuklara hediye ederek, geleceğe güvenle ve umutla bakabilmenin adresini gösterdi.
Bizim görevimiz ise çocuklarımıza çok daha güçlü, çok daha sağlıklı, çok daha güvenli, belirsizlikleri olmayan müreffeh bir Türkiye bırakmak. Kendine, çevresine, milletine, devletine güvenen, bilimin ışığında donanımlı, evrensel düşünen birer vatandaş ve çabalayan, araştıran, geliştiren birer girişimci olacak çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
Ulusal egemenliğin verdiği 103 yıllık gurur
Mahmut Özgener / İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Bugün hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının 103’üncü yıl dönümünü hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bayramı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
Büyük fedakârlıklarla kurulan, eşi benzeri görülmemiş bir mücadelenin eseri cumhuriyetimize giden yolu açan, egemenliğin kayıtsız şartsız halka verildiği 23 Nisan 2020, bugünümüzü inşa eden çok önemli tarihlerden biri. Bugün tarihimizdeki bu güzel günün yıldönümünü kutlarken, bize kazandırdıklarını daha da derinlemesine anlıyor ve değerini her geçen gün daha iyi kavrıyoruz.
Ülkemizin öncü şehirlerinden olan İzmirimizin bu anlamda üstlendiği misyonu da farkındayız. Çok kıymetli bir kentte yaşıyor, çalışıyor, üretiyoruz. Elbette sorumluluğumuz da büyük. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini, ideallerini, kurduğu cumhuriyeti yaşatmak, geliştirmek ve yeni kuşaklara aktarmak aslî görevimiz. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, geleceğimizi aydınlatacak tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum.
İki bayramı bir arada kutluyoruz
Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem
Deprem felaketi, ekonomik kriz gibi nedenlerle sıkıntılı zamanlar yaşadığımız bir dönemde Ramazan Bayramı’nın hepimize iyi gelmesini, birlik-beraberlik duygularımızı pekiştirmesini diliyorum. Bu yıl iki bayramı bir arada kutluyoruz. Dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayramı da Ramazan Bayramı içerisinde kutlayacağız. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşı için çok önemli bir gün. Türk halkının egemenliğini ilan ettiği günün ve Meclisimizin kuruluşunun üzerinden tam 103 yıl geçmiş. Bu; o kadar büyük bir değer ki, kıymetini her fırsatta vurgulamak gerek. Bu kadar anlamlı bir günün çocuklara armağan edilmesi de geleceğe duyulan güvenin ifadesi.
Ben bu ülkenin çocuklarına bağımsız bir ülke armağan eden, Cumhuriyeti kurarak her günümüzü bayram kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla anıyorum. Bütün Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.
Ülkemizi yücelten Cumhuriyet değerleridir
Ayhan Kızıltan / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
23 Nisan, binlerce yıllık tarihimizin cumhuriyetle taçlandırılmasıdır. 23 Nisan 1920 milletimiz için hayati değer taşıyan bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan, bu topraklarda yaşayan herkesin ruh birliğiyle, yüzlerce yılın oluşturduğu kardeşlik bağlarıyla, mozaikten mermere dönüşen ayrılmaz yapısıyla egemenliğini kazandığı, vatanına ve geleceğine sahip çıktığı gündür. 23 Nisan, binlerce yıllık tarihi derinliğe sahip olan ve ömrü bir asrı yakalayan bir cumhuriyet değeri ile bu tarihi taçlandıran aziz milletimizin onur ve gurur günüdür. Dünyada çocuklara armağan edilen tek gün ve milli bayram olan 23 Nisan, büyük Atatürk’ün ifade ettiği “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” vecizesiyle, milletine inanan bir liderin ve vefakâr atalarımızın bize armağan ettiği bir gündür.
Ülkemiz demokrasisinin, bireyin merkeze alınmasının ilk adımlarının atıldığı; bugünkü sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmişliğimizin temelinin atıldığı gündür 23 Nisan. Eğer bugün her sorununa ve eksiklerine rağmen çağın sosyal, ekonomik, teknolojik gelişmelerini yakalayan ve yakalama azmi olan bir ülkeysek, bir dünya demokrasisiysek, dünyaya entegre bir serbest ekonomiysek, evrensel hukukun bir parçasıysak, büyük Atatürk’ün ve cumhuriyetin kurucularının vizyonu, atalarımızın emeği ve gayreti iledir. Bu sadece bize bırakılan bir miras değil, korunması ve daha da yüceltilmesi gereken bir emanettir, sorumluluktur. Artık bizden beklenen şey, büyük fedakârlıkla bu vatanı bize yurt yapanlara layık olmaktır. Bunun yolu ise geçmişimizi unutmamak ve bize emanet edilen değerleri geliştirerek geleceğe taşımaktır.
Bu büyük günün emanet edildiği çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmek asli görevimiz olmalıdır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak, hedefe giden bu yolda daha çok çalışacağız, Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini savunan ve geliştiren öncü kurum olacağız. Bugün Mersin, büyük Atatürk’ün hedeflerinde bir ve beraber hedefine yürümektedir. Mersin iş dünyasının çatı örgütü olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası demokrasi ve Cumhuriyet değerlerine en çok sahip çıkan kurumdur, öyle de kalacaktır. Bugün Mersin 6 milyar doları aşan ihracatı ile Türkiye’nin ilk 10 ili arasındadır. Vergi verme oranı ile Türkiye 5’incisidir. Yani, Türkiye’nin en büyük beşinci ekonomisidir. Ülkesine aldığından fazlasını veren bir kenttir. Bir dünya kentidir, herkesin yaşamak istediği özgür bir kenttir. En büyük değerimiz de budur. Mersin özgürlüklerin, hoş görünün kentidir. Tüm bunların arkasında Cumhuriyetin öz değerleri vardır. Atamıza verdiğimiz sözü unutmadık: Mersinliler Mersin’e de Türkiye’ye de sahip çıkmaktadır.
Bu anlamda, bugünü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Vatan ve Millet kavramlarının ne olduğunu çok iyi bilen birinci Meclisin tüm üyelerini, aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. Tüm Mersinlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı gözlerinden öpüyoruz.
Bayramlarda kardeşlik duygularımız güç kazanır
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
Bayramlar dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı, barışın, sevginin ve hoşgörünün toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, kardeşlik duygularımızın güç kazandığı zamanlardır. Bayram sevinci ve coşkusuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Ramazan Bayramı’nın sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, tüm güzelliklerin yine bizimle olacağı nice mutlu bayramlar diliyorum. Bu yıl aynı zamanda TBMM'nin açılışının 103’üncü yılını kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesini her şeyin üstünde tutarak, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu dünyaya ilan etmiş; bu kutlu günü de geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan etti. Biz de cumhuriyet ruhuna yakışır, akla ve bilime yaraşır atılım, yenilik ve projelerle Mersin’de yaşayan çocuklarımıza hak ettikleri değeri ve hizmeti sunuyoruz. Çocuklarımızın çağın teknolojik gelişmelerine ayak uydurabilen, okuyan, araştıran, sorgulayan, dünyayı dönüştürecek fikirler üretebilen, aralarında fırsat eşitsizliğinin ortadan kalktığı ve bireyler olabilmeleri için çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak seçen, seçilen ve özgür bir Türkiye için egemenliğimize daima sahip çıkarak, cumhuriyetimizi daha ilerilere taşımak ve onu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor; TBMM’nin açılışının 103’üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.
İkinci yüzyılımızı karşılarken umudumuz çocuklarımız
Ender Yorgancılar / Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Milletlerin geleceğine yön veren ve büyük bedeller ödenerek gerçekleştirilen devrimler, insanlık tarihine altın harflerle kazınır. İşte 23 Nisan 1920’de yurdun dört bir yanını saran işgalin ve belirsizliklerin gölgesinde, Büyük Millet Meclisi’nin kurulmuş olmasıyla, eşsiz bir cesaret örneği ve eşsiz bir devrimdir. 23 Nisan’da milletin kendi geleceği ve kendi yönetimi hakkında söz sahibi olması, hem işgalden kurtuluşa giden yolu aydınlatmış, hem de demokratik, laik, hukuk devletinin temellerini attı. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına erişiyor olmamız, 23 Nisan’ı her zamankinden daha anlamlı kılıyor. Zira 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi ile ekilen tohumlar, Cumhuriyet ile filizlendi ve asırlık bir çınara dönüştü. Bu çınarın temeli olan Gazi Meclisimizin kuruluşunun 103’üncü yılını kutluyor, bize kendi geleceğimizi kendimizin tayin etme gibi eşsiz bir hak sunan Mustafa Kemal Atatürk ile tüm atalarımızı minnetle yad ediyorum. Dünya 103 yıl sonra yine hem siyasi hem de ekonomik yönden belirsizliklere dolu bir dönemden geçiyor. Bir taraftan küresel ekonomik kriz endişeleri, bir taraftan Rusya savaşının büyümesine yönelik korkular, uluslararası ilişkilerdeki dengeleri zorlaştırıyor. Bu zorlu sürecin aşılmasında bize gerekli olan yine 1920’de Meclisimizin açılmasında gösterilen cesaret ruhu ve vizyonu ama en çok da Atamızın 23 Nisan’ı armağan ettiği çocuklarımız olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken çocuklarımız umudumuz, umudumuz geleceğimizdir. Bu vesileyle çocuklarımızın bayramı 23 Nisan’ı içtenlikle kutluyorum.
Çocuklarımıza çok daha iyi bir ülke bırakacağız
Selçuk Öztürk / Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Milli iradenin hayata geçirildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıldönümünü birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gururla kutluyoruz. TBMM’nin kuruluşu milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin resmi olarak tüm dünyaya duyurulması açısından önemli. TBMM, 103 yıl önce olduğu gibi bugün de milli bağımsızlığımızın, devletimizin ülkesi ve milleti ile birlik ve beraberliğinin, demokrasimizin ve geleceğimizin teminatıdır.
Türk çocuklarına armağan olan bu bayram, aynı zamanda dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının güçlendirilmesine ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ayrıca, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi. Dünya üzerinde çocuk bayramı kutlayan tek ülke olan Türkiye’nin tarihinde insan sevgisini ve kardeşliği hayat felsefesi haline getirdiğinin örneklerinden biri.
TBMM’de ilan edilen Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti örnek demokrasisi, gelişen ekonomisi, insan gücü ile geride bıraktığı yüz yılını başarılı bir şekilde tamamlıyor. Artık ülkemizin ikinci yüz yılına giriyoruz. Ekonomik olarak hedeflerimize bu yeni yüz yılda ulaşacağız. Bunun için ekonomiyi yönlendiren kurumlar olarak daha çok çalışma inancında ve gayretinde olacağız. 103 yıl önce işgal atında olan bir ülkede yeni devleti kurarak, ekonomik olarak dünya ülkeleri arasında önlerde yer alıyorsak bugün çok daha iyi imkân ve şartlarda ülkemizi çok daha ileri seviyelere birlik ve beraberlik içerisinde getireceğiz. Gençlerimize ve 23 Nisan bayramını kutladığımız çocuklarımıza çok daha iyi bir ülke bırakacağız.
2023 yılı mottomuz ‘istihdam ve eğitim’
H. Ruhi Koçak / Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekûn temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram milletimize ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak önce eğitimden geçiyor. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de çocuklarımızın geleceği için eğitim ve istihdama yönelik önemli projeler yürütüyoruz. Hatta 2023 yılı mottomuz, istihdam ve eğitim. Çalışmalarımız ve projelerimiz bu kapsamda sürüyor.
Aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımız
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
23 Nisan, milletimizin büyük ve zorlu mücadelelerle kazandığı egemenlik hakkının yeni kuşaklara bir bayram coşkusu içinde aşılanması yönü ile her daim ayrı kıymeti bulunuyor. TBMM’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi artan ve yükselen bir coşku içinde kutlanıyor. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verilmesi, sorunların kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması, birlik ve beraberliğin vurgulanması bakımından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” önem taşıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için temennimiz; kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı olarak yetişmeleridir. Biz de bu şiardan hareketle üzerimize düşen sorumlukları yerine getirme gayretindeyiz. Bu düşünceyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, aydınlık geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı muhabbetle kucaklıyorum.
Bayramlar birleşme ve dayanışmayı artırır
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay
Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa barış, sağlık, mutluluk getirmesi diliyorum. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlarken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile vatan için canını feda eden şehitleri ve gazileri saygıyla anıyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl bayramlarımızı buruk kutluyoruz. Ancak hem Ramazan Bayramı hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı birleştirici, bütünleştirici ve dayanışmayı artıran özellikleriyle milletçe yaşadığımız acıların atlatılmasında, yaraların sarılmasında da önem taşıyor. Ramazan Bayramımızın, birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışma duygularımızı artırması, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesi dileğiyle İslam âleminin bayramını kutluyorum. 23 Nisan'ın önemine değinecek olursak, işgalden bağımsızlığa giden yolda ulusumuz direniş güçlerini TBMM çatısı altında örgütledi, Atatürk’ün önderliğinde bu mücadele zafere ulaştı. Ulusal egemenliğimizin 103’üncü yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı kutluyor, tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.
Büyük zaferlerimiz haklı sevinçlerimiz var
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
Tarihimizin gurur sayfaları ne kadar da çok. Sonsuza dek yaşatılacak ve her biriyle övünç duyulacak ne büyük zaferlerimiz, ne haklı sevinçlerimiz var. Her 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız ve aslında bir ulusun tarihini değiştiren olay da onlardan biri. Unutmayacağız, unutturmayacağız… Ülke topraklarının işgal edilmesine karşı direnmek amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103’üncü yıldönümü bugün. Savaşın ve acıların ortasında var olma mücadelesi verdiğimiz günlerde bile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasındaki demokrasi idealini yansıtan çağının ötesinde bir adımdı meclisin kurulması. Anadolu hareketini başlatan kurucu hükûmetin teşkil edilmesiydi. Ve Türkiye Cumhuriyeti’nin habercisiydi. Hâkimiyet, bilakaydüşart milletindi… Zaferin ardından bu tarihi gün çocuklara adanan bir bayram olarak kutlanmaya başlandı. Çünkü bu meclis Ata’nın geleceğe bıraktığı en değerli miraslardan biriydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşuna giden yol Amasya deklarasyonunda dile getirilen “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” şeklindeki başkaldırı cümlesiyle hayat bulmuştu. O gün bir ulusun bağımsızlığını kazanmasını sağlayan o azim ve kararlılığa şimdi yine ihtiyaç var. İnanıyorum ki her kökenden, her fikirden insanı tek hedefte buluşturan o kararlılık cumhuriyetin ikinci yüzyılında, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak. Ülkenin tüm çocuklarına ve gençlerine aydınlık bir gelecek yaratacak. Tüm toplum kesimlerini kapsayan ortak bir idealle, tomurcukların rengârenk çiçeklere dönüştüğü cıvıl cıvıl bir bahara yaklaşıyoruz. 103 yıl sonra ulusça yeniden bir umudu yeşertiyoruz. Birlikte savaşıp kazandığımız bu topraklarda özgürlüğü, adaleti, refahı ve barışı yeniden kuracağız. Çocuklarımıza bu kez demokrasinin baharını müjdeliyoruz. Bayramımız kutlu olsun…
Güçlüklerin üstesinden hep birlikte geleceğiz
Adnan Ünverdi / Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
İmkânsızlıklar içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak millet iradesiyle kurtuluşa giden yolu açan aziz milletimiz her zorluğu aşacak güç ve kudrete sahip. Aziz milletimiz tarih boyunca zorluklara karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmiş, koşullar ne olursa olsun hiçbir zaman pes etmedi. Kurutuluş mücadelemizin dönüm noktası olan TBMM’nin açılışı da bu azim ve kararlılığın bir göstergesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 23 Nisan 1920’de Millet Meclisimiz açılarak İstiklal Harbi’nin ana karargâhı olmuş ve büyük zaferler kazanıldı. Millet iradesinin tecelli ettiği TBMM’nin açılış tarihi olan bu özel günü Büyük Önder Atatürk çocuklara armağan ederek onlara olan sevgisini göstermiş ve gelecek nesillerin önemine işaret etti. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de aynı zamanda bu yılı çok özel kılan Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın gururuyla yarınımızın teminatı olan çocuklarımız için çalışıyor, gençlerimize yönelik projeler geliştiriyor, ülkemizin kalkınması ve refah seviyesinin artması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu doğrultuda, Atamızın izinde yürümeye devam edecek; pandemi ve ardından yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını el ele vererek saracak, kardeşlik içerisinde geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla yaşamış olduğumuz güçlüklerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, TBMM’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.
Aydınlık yarınlar için çok çalışmalıyız
Işınsu Kestelli / İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Bir ulusun bağımsızlık sevdasına tüm kalbiyle inanmış insanların, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısıyla, Anadolu bozkırının ortasındaki Ankara’da buluştuğu gündür 23 Nisan... Dile kolay bu topraklarda yaşayan her kesimin, Yüce Meclis çatısı altında temsil edildiği ilk günden söz ediyoruz. 103’üncü yıldönümünü kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem temsil ettiği değerler hem de gelecek nesillere verdiği değer ile yeryüzündeki tüm uluslar arasında ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Atatürk, bugünü çocuklara armağan ederek ne kadar vizyon sahibi bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. O’nun ifade ettiği gibi; “Asla şüphe yoktur ki Cumhuriyet’in gelecek evlâtları bizden daha çok rahata kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır.” Bugün bizlere düşen çocuklarımızın daha bahtiyar olmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmak, onları eğitimle, bilimle, sanatla, sporla yüceltmek ve aydınlık yarınları hep birlikte inşa etmek için daha çok çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tüm kalbimle kutluyorum.
Bugünün çocukları yarınımızı şekillendirecek
Sabri Tekli / Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya genelinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş tek bayramdır. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekûn temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı değil, aynı zamanda halkın yönetime tam anlamıyla hâkim olmasının ilk günü olması nedeniyle ‘Ulusal Egemenlik’ açısından da önemli bir yere sahip. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün ‘Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir’ demek suretiyle millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini atarken, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemi ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak bu bayramı onlara armağan etti. Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin onlara güveninin göstergesi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillere verdiği önemi şu sözleriyle ifade ediyor: “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” Sevgili çocuklar, kahraman milletimizin evlatları olarak, sizler ülkemizin yarınlarısınız. Geleceğimizi temsil eden değerli çocuklarımız, geçmişten aldığınız güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceksiniz. Bu düşünceler ile TBMM'nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.
Ulusal egemenliğimizin güvencesi çocuklarımızdır
Ö. Abdullah Özdemir / Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, bir kez daha büyük bir gururla ve değerini her geçen gün daha da iyi kavrayarak kutluyoruz. “Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir” diyen Atatürk, bu güzel ve anlamlı günün tüm coşkusunu gelecekte ona sahip çıkacak olan çocuklarımıza bıraktı. 23 Nisan Bayramı’nın özellikle çocuklara armağan edilmesi ve bu coşkulu bayramı dünya çocukları ile paylaşma düşüncesi ülkemizin dostluk, kardeşlik ve hoşgörü anlayışının en güzel göstergelerindendir. Bu vizyon bütün dünya çocuklarını güçlü bir bağ ile kaynaştıran; daha güzel ve barış dolu bir gelecek için atılan en verimli tohumdur. Bu yıl 103’üncü yaşını kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, sadece Kurtuluş Mücadelesinde değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık yolculuğunda da en önemli kilometre taşlarından birisidir. Bu emanetin en büyük koruyucusu ve kalkınmanın en önemli anahtarı çocuklarımızdır. Kurtuluş Savaşının hemen ardından ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak’ Ulu Önderimiz tarafından en büyük hedef olarak konulmuştu. Milli egemenlik ve demokrasi bilinci ile yetişen, bilgiyle donanmış, yeniliğe ve gelişmeye açık çocuklarımız bu hedefe ulaşma yolunda hayalleriyle ve çalışma azimleriyle geleceğimizin mimarları olacaklar. Bizler de iş dünyası olarak, ülkemizi medeniyet yarışında daha da ileri götürebilmek, çocuklarımıza refah dolu, yaşam kalitesi, sosyal, kültürel ve maddi zenginliği yüksek bir ülke bırakabilmek amacıyla; demokrasinin ve cumhuriyetimizin verdiği güçle daha fazla yatırım, üretim ve istihdam için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; eşsiz çabaları ve özverileriyle temellerini attığı Cumhuriyeti bizlere emanet eden, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha şükran ve minnet ile anıyorum. Milletimizin ve ‘yarının büyükleri, geleceğimizin teminatı’ çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.