Coldplay konseri sonrası gündem olmuştu! Eski CEO'nun konserdeki anları milyonlarca dolara mal olabilir

Coldplay konserinde eşiyle birlikte olduğu sırada başka bir kadınla görüntülenen ve bu olayın ardından CEO'luğunu yürüttüğü teknoloji firması Astronomer'daki görevinden ayrılan Andy Byron'ın özel hayatı gündemdeki yerini koruyor. Byron'ın eşi Megan Kerrigan'la boşanması halinde ne kadar tazminat ödeyeceği ise merak konusu oldu.

Byron'ın ne kadar serveti var?

The New York Post'un haberine göre, konserde insan kaynakları yöneticisi Kristin Cabot ile yakınlaştığı görüntüler sosyal medyada yayılan Byron'ın 20 ila 70 milyon dolar arasında serveti olduğu tahmin ediliyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde geçerli olan yüzde 50-50 paylaşım kuralı nedeniyle, çiftin birlikte edindiği tüm mal varlığının yarısının Kerrigan'a geçebileceği belirtiliyor. Byron ve Kerrigan'ın uzun süredir evli olmaları ve iki çocuk sahibi olmaları bu paylaşım olasılığını güçlendiriyor.

"Yedi yılı aşan evliliklerde varlıklar eşit bölüştürülür"

Chemtob Moss Forman & Beyda hukuk şirketinin ortağı, evlilik ve aile avukatı Nancy Chemtob, duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. “Bunun uzun süreli bir ilişki olduğu açık” diyen Chemtob yedi yılı aşan evliliklerde, çiftin birlikte kazandığı tüm varlıklar genellikle eşit şekilde bölüştürüleceğini fakat çift arasında evlilik sözleşmesi varsa bu kuralların değişebileceğini belirtti. Chemtob ayrıca sözleşmede sadakatsizlik gibi durumlar için özel maddeler içerebileceğini de açıkladı.

Ne olmuştu?

Coldplay'in konseri sırasında dev ekranda yer verilen “öpücük kamerası” bir anda dikkat çekici bir ana sahne oldu. Kameranın yansıttığı çift, samimi halleriyle izleyicilerin gözünden kaçmadı. Bu kişilerin, yazılım şirketi Astronomer'ın CEO'su Andy Byron ile şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Grubun solisti Chris Martin, kim olduklarından habersiz bir şekilde "Ooo şu ikiliye bakın" yorumunu yaparken, görüntülerde Byron'ın Cabot'ya sarıldığı, Cabot'nun da gülümsediği görüldü. Ancak çift kendilerini ekranda fark ettikleri anda belirgin bir panik yaşadı. Byron hızla elini geri çekip kalabalığın içine doğru saklanmaya çalışırken, Cabot yüzünü elleriyle kapatarak yerinde kaldı.

"Değerlere ve kültüre bağlıyız"

Andy Byron'ın evli ve iki çocuk babası olduğu bilgisi kamuoyunda hızla yayılırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Olayın yankıları sürerken, şirket içinden de bir adım geldi. Astronomer, CEO Andy Byron'ın istifasının kabul edildiğini ve yerine geçici olarak kurucu ortak Pete DeJoy'un getirildiğini açıkladı.

Şirketin konuyla ilgili açıklamasında, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Astronomer olarak kuruluşumuzdan bu yana bizi yönlendiren değerlere ve kültüre bağlıyız. Liderlerimizin, hem davranış hem de hesap verebilirlik açısından standartları belirlemesi beklenir. Ancak yakın zamanda bu standartlara uyulmamıştır" ifadesi yer aldı.