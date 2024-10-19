Çömez'den 'yenidoğan çetesi' açıklaması: Katliam yaparken bu milletle, o yavrularla alay ediyorlar
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 'yenidoğan çetesi' soruşturmasını değerlendirdi. Düzenlediği basın toplantısında, çocukların bir ülkenin geleceği ve yarınları olduğunu belirten Çömez, "Anasının adı bile kulağına üflenmemiş yavruları katleden çete mensupları, katliam yaparken bu milletle, o yavrularla alay ediyorlar" dedi.
'Yenidoğan çetesi' hakkında konuşan Turhan Çömez, dünyanın her yerinde çocukların belirli kriterler çerçevesinde kuvözlere alındığını ifade etti ve ekledi:
"Çocuğun doğum haftasına bakılır, ağırlığına bakılır, çocuğun herhangi bir doğumsal anomalisi, rahatsızlığı var mı yok mu, ona bakılır. Hayati bulgularına, kan değerlerine bakılır, kan gazı değerlerine, kan şekerine bakılır, kan sarılık, immün (bağışık) değerlerine bakılır, tüm kan testleri, enfeksiyon riskleri değerlendirilir, akciğer filmlerine bakılır ve ondan sonra bir skor çerçevesinde standarttır bu; 'Çocuğun bir süre kuvözde kalması gerekir' denir. Bunların hiçbiri yapılmamış."
Hastane denetimleri yetersiz
Fatura ödemeleri yapıldıktan sonra da hastanelere yönelik denetimlerin yapılmadığını savunan Çömez, "Anasının adı bile kulağına üflenmemiş yavru katlediliyor ve utanmadan bu çetenin mensupları, bu katliamı yaparken bu milletle, o yavrularla alay ediyorlar. Bir insanın vicdanı kaldırmaz o konuşmaları dinlemeye, açıkça katlediyorlar" diye konuştu.