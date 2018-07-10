Çorlu'daki tren kazasında makinistler ifade verdi

10 Temmuz 2018

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasına ilişkşin soruşturmada makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile biri şef olmak üzere seferlerden sorumlu 4 kişinin daha ifadeleri alındı.

Kazanın ardından, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter koordinesinde başlatılan soruşturma 6 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

Bu kapsamda 2 Cumhuriyet savcısı, jandarma olay yeri inceleme ekibi ve 5 kişilik bilirkişi heyeti kapsamlı inceleme yaptı.

Soruşturma kapsamında makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile biri şef olmak üzere seferlerden sorumlu 4 kişinin daha ifadeleri alındı.

Makinistlerden Suat Şahin'in ifadesinde, kazanın, demiryolunun 162. kilometresinden geçerken meydana geldiğini, toprağın rayların altından kaydığı alandan geçerken "trenin bir anda gömüldüğü ve sıçradığını" belirterek, kaza anına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Halil Altınkaya'nın da kaza anında lokomotifin kontrolsüz olarak sıçradığını, Suat Şahin'in seri şekilde freni çektiğini ifade ettiği belirtildi.

Makinistlerin, trenin kaza anındaki hızının saatte 100 - 110 kilometre olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA