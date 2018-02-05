Çorum Belediye Başkanı belli oldu

05 Şubat 2018

Çorum Belediye Meclisi, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere toplandı. Toplantıda, Meclisin MHP Grubu da AK Parti adayı Zeki Gül'e destek verdi. CHP'li Meclis üyeleri ise oylama öncesi salondan ayrıldı.

Seçimin ilk turunda 21 oy alan Gül, başkan seçildi.

Çorum Belediye Meclisinde yapılan oylamanın ilk turunda 21 oy alarak Belediye Başkanlığına seçilen Gül, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

Çorum Belediye Başkanlığı'na layık görülmesinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Gül, "Meclisimizin kararı, belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA